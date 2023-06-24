Путин назвал ударом в спину действия, которые раскалывают единство России

Спецоперация – битва, когда решается судьба нашего народа и требует единения всех сил. Об этом в своем обращении сказал Президент РФ Владимир Путин.

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства и консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину стране и нашему народу», – заявил глава государства.