Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил высказывания Президента США Джо Байдена во время речи в Конгрессе о том, что американская нация служит путеводной звездой миру, с заявлениями руководителей Третьего рейха.

«К чему приводит эта идеология исключительности, сегодня можно убедиться, ознакомившись с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву „Северных потоков“», – отмечает в своем телеграм-канале спикер нижней палаты российского парламента.

Американский публицист накануне заявил, что американские водолазы по указанию Президента США заложили у газопровода взрывчатку под прикрытием учений НАТО.

«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнёров: Германии, Франции, Нидерландов», – рассуждает Володин.

По его словам, это стало акцией устрашения своих вассалов, решившихся развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан. Спикер Госдумы резюмировал, что опубликованные факты должны стать основой для международного расследования и привлечения Байдена и его подельников к ответственности.