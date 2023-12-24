Володин: Байден лишает США последнего преимущества, используя доллар в борьбе за влияние

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Президент США Джо Байден лишает свою страну последнего преимущества, используя доллар в политической борьбе за гегемонию. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Штаты утратили экономическое лидерство и все их попытки вернуть его за счет развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики европейских стран результата не принесли.

«Едва ли не последним инструментом мирового влияния остается американский доллар <...> В США, осознав, что антироссийские незаконные санкции неэффективны, в истерике угрожают отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за их нарушение <...> Байден лишает США последнего преимущества», — резюмировал Володин.

По его словам, если на начало 2022-го доля «недружественных» валют в расчетах с другими странами достигала 96%, то сейчас она составляет 24%. Володин отметил, что другие государства, чтобы обеспечить свою финансовую безопасность, более активно будут отказываться от доллара как мировой резервной валюты.

Ранее сообщалось, что Президент США подписал указ, предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, как решит Вашингтон, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. Санкционное давление Штатов и их союзников на Россию увеличилось после спецоперации, о которой в феврале 2022 года объявил Президент Владимир Путин. Уже к 7 марта наша страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран.