Володин: Антироссийские санкции бумерангом ударили по США и Евросоюзу

Антироссийские санкции, не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба, ударили бумерангом по США и странам Евросоюза. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

Сейчас зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на 2022 год и заявляют, что падение будет почти на две трети меньшим, чем ожидалось, пишет спикер Госдумы.

В марте, после введения трех пакетов санкций, эксперты предсказывали сокращение российского ВВП на 12,4%. Сейчас, несмотря на введение шести пакетов ограничений, прогноз «сжался» до 4,7%.

«Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд», — заметил Володин.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили решение и начали ужесточать санкции против России. Также ряд крупных иностранных компаний приостановили свою деятельность на российской территории.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России разработало проект прогноза социально-экономического развития страны на 2022–2025 годы. Согласно документу, ведомство улучшило прогноз по реальным доходам населения, инфляции и ВВП.