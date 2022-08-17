Минэкономики РФ улучшило прогноз по реальным доходам населения, инфляции и ВВП

Минэкономразвития России значительно улучшило прогноз по динамике ВВП в 2022 году, инфляции и реальным располагаемым доходам. Максимальный спад экономики придется на 2023 год, сообщает РБК.

В ведомстве по-прежнему ожидают, что в текущем и будущем годах экономика страны будет сжиматься — на 4,2 и 2,7% соответственно. Рост произойдет только в 2024-м (на 3,7%). В мае прогнозировалось, что ВПП сократиться на 7,8 и 0,7% в 2022 и 2023 годах.

Прогноз ухудшился из-за того, что в первом квартале 2022-го экономика демонстрировала очень высокие показатели, поэтому создалась высокая база. В целом же удалось избежать резкого спада, который ожидали многие аналитики весной.

«В 2024–2025 годах Минэкономразвития закладывает восстановление экономики, выход на докризисный уровень (средний показатель ВВП 2021 года) произойдет к концу 2025 года», — рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития России на 2022–2025 годы.

Министерство также пересмотрело оценки по инфляции. Вместо 17,5% к концу 2022-го ведомство прогнозирует темпы роста цен на уровне 13,4%. В следующем году рост цен замедлится до 5,5%, в 2024-м — до 4,2%. К целевому ориентиру он вернется в 2025 году. Напомним, на ПМЭФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика страны нацелена на достижение уровня инфляции в 4%.

Изменились и прогнозы по реальным располагаемым доходам населения. Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам этого года они снизятся на 2,8% (было на уровне минус 6,8%), а в следующих годах увеличатся на 1,2, 3,5 и 2% соответственно.