Новый мост через Волгу на М12 планируют открыть в конце этого года

Строящийся мост через Волгу на трассе М12 планируют открыть в декабре 2023 года. Об этом на церемонии завершения надвижки пролетного строения сообщил руководитель проекта строительства восьмого этапа трассы М12 компании «Автодор» Рашит Хазипов.

Он отметил, что строительство опор и работы с металлическими пролетными строениями завершены на месяц раньше, чем было запланировано. «Асфальтобетонное покрытие планируем уложить к концу октября этого года», — добавил он.

По его словам, сразу после укладки асфальта по новому мосту можно будет ездить техническим службам. «Это проект — это самое крупное сооружение на трассе М12 — протяженностью 3362 метра», — подчеркнул Хазипов.

В воскресенье «Автодор» объявил о завершении строительства левой нитки моста через Волгу.

Напомним, запуск трассы М12 запланирован на декабрь 2023 года, благодаря этому время в пути от Москвы до столицы Татарстана сократится до 6,5 часа. Задачу завершить работу над объектом раньше срока поручил Президент России Владимир Путин.