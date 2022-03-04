Волгоградская область отменяет QR-коды и часть антиковидных ограничений

В Волгоградской области 6 марта перестанет действовать часть антиковидных ограничений, в том числе проверка QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова сообщает пресс-служба областной администрации.

«На заседании оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение с 6 марта отменить большинство антиковидных ограничений», — отмечается в тексте.

Так, с воскресенья отменяются ограничения по наполняемости кинозалов, театров, музеев, общепита, фитнес-центров и спортклубов. Также снова начнут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты. Возобновится раздача Wi-Fi в ТЦ региона.

Помимо этого, изменения произойдут и 14 марта. С этой даты в Волгоградской области к обычному режиму работы вернутся МФЦ. В пресс-службе администрации напомнили, что масочный режим не отменяется, как и запрет на проведение массовых мероприятий.

Система QR-кодов уже перестала действовать в ряде регионов России, в том числе в Татарстане. Как объяснил Президент республики Рустам Минниханов, действовавшие ограничения позволили снизить заболеваемость и приблизить формирование коллективного иммунитета в РТ.