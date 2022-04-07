Дорога в Поднебесную: аэропорт Казани строит воздушный мост в Китай для городов Поволжья

Аэропорт «Казань» ведет переговоры с российскими и китайскими перевозчиками для доставки товаров в условиях западных санкций. Эксперты считают, что казанская воздушная гавань может стать авиахабом для всего Приволжского округа. Вместе с тем для создания воздушного моста необходимо развитие самого аэропорта и создание парка российских самолетов.

Эксперты считают, что казанская воздушная гавань может стать авиахабом для всего Приволжского округа Фото: © «Татар-информ»

«Предполагается увеличение грузоперевозок из Китая в города России через аэропорт “Казань”»

Как сообщили «Татар-информу» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, на 2022 год ставится задача по укреплению сотрудничества с грузовыми авиакомпаниями – «Волга-Днепр», Air Bridge Cargo (входит в «Волга-Днепр», – прим. Т-и) и Авиастар-ТУ – в части развития авиатранспортного грузового узла.

«Предполагается увеличение транзитных грузоперевозок из Китая в другие города России через аэропорт «Казань», – отметили в министерстве.

Любопытно, что похожий проект уже реализует Москва: на прошлой неделе было подписано соглашение между мэрией и авиакомпанией «Волга-Днепр» об организации регулярных грузоперевозок, которые должны восстановить нарушенные в результате введения санкций логистические цепочки.

Компания «Волга-Днепр» может стать оператором регулярных грузовых авиаперевозок между Москвой и другими городами страны, а также зарубежными государствами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По сути дела, мы создаем новый логистический коридор с такими крупными странами, как Китай, Индия, рядом других государств. Компания будет обеспечивать перевозку грузов по нашему заказу из этих стран. Речь идет о перевозке жизненно важных грузов, таких как лекарства, медикаменты, оборудование, комплектующие и так далее. То, что нужно сегодня для страны, для промышленности», – цитирует мэра Москвы Сергея Собянина пресс-служба.

Таким образом будет обеспечено снабжение Центрального транспортного узла товарами и грузами первой необходимости. Правительство Москвы выступит заказчиком, а компания «Волга-Днепр» оператором регулярных грузовых авиаперевозок между российской столицей и другими городами страны, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

Таким же поставщиком товаров для Приволжского округа в перспективе может стать и Казань. При этом авиакомпании, с которыми планирует развивать сотрудничество Минтранс РТ, для столицы Татарстана не новые. В прошлом году, как отмечает ведомство, «в рамках сотрудничества с группой компаний «Волга-Днепр» по созданию транспортного узла на базе аэропорта «Казань» был обслужен 181 самолетовылет и 318 тонн груза. Также было обслужено 133 самолетовылета авиакомпании «Авиастар-ТУ» и 2,7 тыс. тонн груза.

Представитель казанского аэропорта отметил, что из-за нарушения логистических цепочек объем грузоперевозок снижается Фото: © «Татар-информ»

«Ведем переговоры с зарубежными грузовыми авиаперевозчиками о запуске полетных программ по линии e-commerce»

Для организации полноценного грузового авиахаба аэропорт «Казань» ведет диалог не только с российскими, но и китайскими авиакомпаниями, отметили в Минтрансе РТ.

«Аэропортом ведется работа с китайскими грузовыми авиаперевозчиками по выполнению грузовых рейсов, в основном для перевозки товаров электронной коммерции», – уточнили в министерстве.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе казанского аэропорта. Представитель воздушной гавани отметил, что из-за нарушения логистических цепочек объем грузоперевозок снижается. «Мы ведем переговоры с зарубежными грузовыми авиаперевозчиками, в том числе из Китая, о запуске полетных программ по линии e-commerce», – сообщили в аэропорту.

Аэропортом ведется работа с китайскими грузовыми авиаперевозчиками по выполнению грузовых рейсов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пресс-службе напомнили, что сегмент электронной торговли получил «значительный импульс к росту еще в период пандемии и в настоящее время он представляется весьма перспективным». «Речь идет о перевозке товаров народного потребления в интересах грузополучателей Приволжского федерального округа с разгрузкой в аэропорту "Казань"», – уточнили в пресс-службе.

О развитии грузового направления генеральный директор аэропорта Сергей Романцов заявил в октябре прошлого года. Мастер-план развития Международного аэропорта «Казань» (МАК) до 2050 года, в том числе грузового терминала, создаст компания Netherlands Airport Consultants (NACO).

В прошлом году аэропорт «Казани» обслужил 5,8 тыс. тонн груза и почты – это вдвое больше, чем годом ранее. NACO спрогнозировала к 2050 году объем грузоперевозок в аэропорту Казани от 8 тыс. тонн по базовому сценарию до 21 тыс. тонн в год по оптимистичному.

В рамках проекта планируется строительство грузового терминала площадью более 4,5 тыс. квадратных метров с возможностью его расширения в будущем до 9 тыс. квадратных метров Источник: пресс-служба аэропорта «Казань»

«В настоящий момент завершена работа над документом стратегического планирования развития аэропорта «Казань» – мастер-планом. В рамках проекта планируется строительство грузового терминала площадью более 4,5 тыс. квадратных метров с возможностью его расширения в будущем до 9 тыс. квадратных метров», – отметили в пресс-службе аэропорта.

Пропускная способность терминала планировалась на уровне 20 тыс. тонн в год.

Однако с тех пор произошли существенные изменения в сфере логистики. Представитель воздушной гавани подчеркнул: до представления мастер-плана руководству Республики Татарстан и акционерам говорить о каких-либо деталях и сроках по строительству новых объектов, в том числе грузового терминала, в аэропорту преждевременно.

«Казань обладает современным авиапортом, развитой транспортной сетью, в том числе с другими городами округа»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов добавил, что Казань обладает современным авиапортом, развитой транспортной сетью, в том числе с другими городами округа. «Если авиакомпания сочтет город привлекательным для своего развития, поток грузов в/из него будет достаточным для отправки туда самолетов, а город предложит ей привлекательные условия, то такое соглашение может быть подписано», – отметил он.

Казань обладает современным авиапортом, развитой транспортной сетью, в том числе с другими городами округа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким уточнил, что для реализации проекта в аэропорту «Казань» нужно создать удобную для авиаперевозчиков инфраструктуру.

«Нужно, чтобы были созданы современные логистические склады, которые работали бы быстро и практично», – отметил Хаким.

По его словам, компаниям нужно предоставить уже готовую инфраструктуру. При этом самому аэропорту не нужно вкладываться в нее – можно привлекать государственные и частные инвестиции.

Исполнительный директор портала «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что аэропорт Казани может стать подходящим для проекта доставки грузов из Азии для всего Приволжского федерального округа. Поскольку уже сейчас имеет подходящую инфраструктуру для обработки и сортировки грузов.

Аэропорт Казани и Татарстан в целом сможет предоставить необходимую авиационную инфраструктуру, в том числе для сортировки грузов, а при оперативном спросе ее расширить, считают эксперты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Аэропорт Казани и Татарстан в целом сможет предоставить необходимую авиационную инфраструктуру, в том числе для сортировки грузов, а при оперативном спросе ее расширить – в этом сомнений нет. Сомнения возникают в возможности привлечения перевозчика, который поставляет груз. Есть понимание, что в рамках импортозамещения и перенастройки торговых коммуникаций спрос на грузоперевозки будет расти», – отметил он.

По его словам, сейчас у авиационной отрасли есть вопросы, связанные с использованием парка самолетов в международных перевозках. К примеру, один из крупнейших грузоотправителей китайских компаний не может воспользоваться масштабными пассажирскими рейсами, потому что авиаперелет между двумя странами в полном объеме не восстановился.

«Специализированные грузовые самолеты из Китая летают, но назвать этот процесс интенсивным нельзя», – отметил он.

«Пока самолетов у российских авиакомпаний, пригодных для general cargo и не имеющих санкционных рисков, немного»

Самолеты, находящиеся у авиакомпании «Волга-Днепр», по мнению Олега Пантелеева, не предназначены для регулярных перевозок грузов.

Самолеты, находящиеся у авиакомпании «Волга-Днепр», не предназначены для регулярных перевозок грузов. Они незаменимы, когда речь идет о перевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На самолетах, которые есть у “Волга-Днепр”, – Ил-76 и “Руслан” – получается высокая себестоимость перевозок. Они незаменимы, когда речь идет о перевозке сверхтяжелых и негабаритных грузов. Но если речь идет о перевозке контейнеров, то, в общем, лучше использовать другую технику. Поэтому да, выполнять полеты на “Русланах” возможно, но утверждать, что это оптимальная возможность использования уникального самолета, было бы неправильно», – заметил эксперт.

Другая компания – Air Bridge Cargo тоже входит в группу «Волга-Днепр». «Компания владеет Boeing 747 –крупными транспортными самолетами, которые оптимально подходят для международной перевозки грузов general cargo (генеральный груз – штучный груз или товар в упаковке, – прим. Т-и). Но проблема в том, что могут возникать санкционные риски. Например, есть вероятность, что самолет полетит за грузом в Китай и его там арестуют», – подметил он.

Air Bridge Cargo тоже входит в группу «Волга-Днепр». «Компания владеет Boeing 747 –крупными транспортными самолетами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Третья авиакомпания – Авиастар-ТУ, флот которой составляют и иностранные Boeing 757, и отечественные Ту-204, и Boeing 757-200F.

«Возможности, которыми располагает авиакомпания Авиастар-ТУ, не безграничны. Для того чтобы полноценно нагрузить аэропорт Казани грузом, возможности этой авиакомпании недостаточны. В принципе, компетенции у отечественного авиапрома в создании самолетов для перевозки грузов существуют. Но их нужно будет перезапускать на новом техническом уровне. Пока же самолетов у российских авиакомпаний, пригодных для general cargo и не имеющих санкционных рисков, немного», – сообщил он.