Волейбольный «Зенит-Казань» пополнил свои ряды блокирующим Дмитрием Щербининым

Воспитанник московского «Динамо», 31-летний Дмитрий Щербинин перешел в казанский «Зенит» из новосибирского «Локомотива», информирует клубная пресс-служба татарстанцев.

За столичный клуб волейболист отыграл в суперлиге 11 сезонов (2008 — 2019). В составе бело-голубых он дважды побеждал в Кубке ЕКВ, брал Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером Лиги чемпионов и чемпионата России. После блокирующий играл в Новосибирске за «Локомотив», где стал чемпионом России-2020 и завоевал бронзу чемпионата-2021.

В составе сборной России Щербинин сыграл 21 матч и стал победителем Мировой лиги. Ранее состав казанцев пополнили американец Мика Кристенсон и Дмитрий Волков.