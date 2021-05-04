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4 мая 2021  22:20
Сергей Гаврилов

Вербов назвал первых новичков «Зенита-Казани»

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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов в эфире программы «МатчБол» сообщил о переходе в команду 27-летнего американского связующего Мики Кристенсона и 25-летнего доигровщика Дмитрия Волкова.

Мика Кристенсон — один из лидеров сборной США, с которой завоевал бронзу Олимпиады-2016 и бронзу ЧМ-2018, а также выиграл Мировую лигу-2014 и Кубок мира-2015. 

В Казань американец переезжает из итальянской «Модены», где в прошлом сезоне он завоевал Суперкубок Италии. Кристенсон заменит в «Зените-Казани» покинувших клуб Лорана Алекно и Александра Бутько.

Дмитрий Волков предыдущие десять сезонов провел в «Факеле» из Нового Уренгоя, в минувшем сезоне был капитаном команды. В рядах «Факела» он становился бронзовым призером клубного чемпионата мира (2018) и чемпионата России (2019), а также завоевал Кубок вызова-2017. 

К тому же игрок провел 74 матча за сборную России. Он олимпийский чемпион 2016 года, победитель Лиги наций (2018 и 2019) и Евро-2017. Волков должен заменить в «Зените-Казани» француза Эрвина Нгапета, вернувшегося в «Модену».

алексей вербов вк зенит-казань
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