Волейбольный матч «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка» отменен

Всероссийская федерация волейбола отложила проведение матча чемпионата России между командами «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Ленинградка» (Санкт-Петербург), назначенного на 22 декабря. Новая дата проведения игры будет выбрана позднее.

Причина отмены — решение Раиса Татарстана Рустама Минниханова об отмене массовых мероприятий в Казани, намеченных на 21 и 22 декабря, из-за сегодняшней атаки беспилотников.

Кроме того, отменен этап чемпионата России по волейболу на снегу, который стартовал в столице Татарстана 20 декабря.

«Динамо-Ак Барс» с 15 победами в 15 турах единолично лидирует в чемпионате российской женской Суперлиги. Перед Новым годом, 29 декабря, в Казани хозяйки должны принять в финале Кубка России ту же «Ленинградку».

Сегодняшний матч мужской волейбольной Суперлиги «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (Кемерово) проводится без зрителей и без телевизионной трансляции.