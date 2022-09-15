Питомник редких видов растений в Казани защитят «живым» забором из осин

Саженцы триплоидной осины, выращенные в школьных биолабораториях Татарстана, будут высажены 17 сентября в казанском питомнике редких видов растений. Деревья послужат питомнику живым забором. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор и участник экоакции Тимур Ескараев.

«Триплоидная осина отличается от обычной более прямым и ровным стволом, быстрым ростом, белой древесиной, устойчивостью к насекомым и сердцевинной гнили. За 25 лет триплоидная осина вырастает во взрослое дерево. Планируем высадить около 50 саженцев», – пояснил он.

Организаторы акции надеются, что в дальнейшем деревья спасут питомник от непрошенных гостей. Дело в том, что минувшей зимой неизвестные злоумышленники вывалили на его территорию грязный снег, устроив там незаконную свалку, и погубили часть посадок. В частности, были погублены около 60 саженцев пойменных дубов, которые в дальнейшем планировалось высадить по берегам Казанки.

Акция стартует в субботу в 10 утра. Она проводится сообществом по защите Казанской Швейцарии, Всероссийским обществом охраны природы в Татарстане при поддержке администрации Советского района Казани. К участию в посадке деревьев приглашаются все желающие.