В селе Кощаково привели в порядок воинское захоронение летчиков

Фото: пресс-служба администрации Пестречинского района РТ.

Сотрудники Кощаковского Дома культуры и библиотекари привели в порядок памятник погибшим летчикам, находящийся в Пестречинском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«Сотрудники провели уборку: убрали прошлогодний мусор, обновили ограду. Они постоянно ухаживают за этими памятниками, каждый год», — уточнили в администрации.

Памятник на месте захоронения летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, был открыт в 2014 году, накануне Дня памяти и скорби. Двумя годами ранее стало известно, что на гражданском кладбище находится неучтенное воинское захоронение членов экипажей советских самолетов, погибших в авиационных катастрофах в годы войны.

Так, 3 марта 1942 года в районе Самосырова при освоении новой материальной части в воздухе столкнулись два пикирующих бомбардировщика Пе-2. В результате аварии погибли два экипажа (шесть человек). 22 июля 1942 года близ Кощакова из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Пе-2. Все три члена экипажа погибли.

Кроме того, рядом с деревней Званка 7 августа 1942 года при перелете из Чистополя в Казань потерпел катастрофу другой самолет Пе-2 с летчиком Виталием Кузнецовым.

Было установлено, что на кладбище в Кощакове похоронены именно десять летчиков. Выяснить их имена помогали жители Кощакова, также удалось найти и другие документы, содержащие обстоятельства гибели летчиков и информацию о них.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Богородское накануне Дня Победы завершилась реконструкция памятника солдатам.