В селе Богородское накануне Дня Победы завершилась реконструкция памятника солдатам

В селе Богородское в Пестречинском районе РТ в преддверии 77-й годовщины Великой Победы проведена реконструкция памятника павшим солдатам. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Реконструкция прошла на средства благотворителей. Спонсорскую помощь также оказала Пестречинская районная эксплуатационная газовая служба.

«На сегодняшний день накануне 9 мая ведется благоустройство, косметический ремонт и реконструкция памятников совместно с усилиями жителей самого поселения. Хочется сказать всем огромное спасибо, все помогают с добрым сердцем», — сказал глава Богородского сельского поселения Марс Бикбов.

В рамках реконструкции заменена подсветка памятника, восстановлена его задняя стенка, которая ранее была в плачевном состоянии. Также до 9 мая будет покрашена конструкция обелиска и прилегающая территория, побелены бордюры, реконструирована калитка, появятся лавочки, цветники, вазоны и праздничные баннеры.

Также на территории музея Героя Советского Союза Петра Гаврилова и деревни Альвидино сотрудники музея и Конского сельского поселения посадили более 200 елей и сосен. Также в преддверии 9 мая приведен в порядок памятник павшим солдатам в Великой Отечественной войне в деревне Альвидино.