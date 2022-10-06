Военных пенсионеров могут мобилизовать при соответствии требованиям призыва

Военные пенсионеры могут быть призваны на службу в рамках частичной мобилизации, если они соответствуют критериям по возрасту, состоянию здоровья и квалификационным требованиям. Об этом сообщается в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что если военный пенсионер считает себя пригодным для службы, то у него «есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября.

По данным министра обороны Сергея Шойгу, всего предполагается призвать из запаса 300 тыс. человек. При этом к 4 октября 200 тыс. уже оказались мобилизованы, сообщил он позднее.