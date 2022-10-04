Шойгу: В Вооруженные силы РФ прибыли уже 200 тыс. мобилизованных

Более 200 тыс. человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Всего, напомним, планировалось призвать 300 тыс. резервистов. Мобилизованных, по словам министра, обеспечивают необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, после чего назначают на воинские должности.

Обучение призванные проходят на 80 полигонах и в шести учебных центрах. «Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению – никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», – цитирует Шойгу ТАСС.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября.