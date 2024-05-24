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Военный суд в закрытом режиме рассмотрит жалобу на арест генерала Попова
Прокурор и следователь попросили в закрытом режиме рассмотреть просьбу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, который настаивает на смягчении ему домашнего ареста. Судья удовлетворил данную просьбу, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, поскольку Попов является действующим офицером, задействованным в специальной военной операции, передает ТАСС.
«Также в суде будет оглашен адрес обвиняемого, где он будет находиться во время домашнего ареста», – отметил представитель надзорного ведомства. Следователь поддержал его позицию по тем же основаниям.
Ранее, 17 мая, 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерал-майора Попова на два месяца по делу о хищении более 1 700 тонн металлопроката стоимостью свыше 130 миллионов рублей, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
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