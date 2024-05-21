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Происшествия 21 мая 2024 15:28

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ арестован по подозрению в мошенничестве

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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Устанавливаются все обстоятельства дела.

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