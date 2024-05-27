Военный суд оставил в СИЗО генерал-майора Ивана Попова

235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова с заключения под стражу на домашний арест, сообщает ТАСС.

Напомним, Попов был арестован 17 мая на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей. Эти материалы были закуплены для строительства оборонительных сооружений.

Суд рассмотрел вопрос о домашнем аресте для Попова в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры, ссылавшейся на необходимость обеспечить безопасность действующего офицера, участвующего в спецоперации.

Ранее Попов пытался обжаловать арест, но 2-й Западный окружной военный суд оставил жалобу без удовлетворения. Теперь после отказа в домашнем аресте генерал останется под стражей на время следствия.