Военный комиссариат РТ: В зону СВО вместе с нашими ребятами отправились кубинцы и арабы

В Татарстане контракт на военную службу заключают даже иностранцы. Так, недавно вместе с нашими ребятами в зону СВО отправились кубинцы и арабы. Об этом сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата Республики Татарстан Рустем Сафиуллин.

«Дверь открыта для всех, в том числе и ребят из других регионов, и далее стран. Из недавнего, ряды Вооруженных Сил пополнили кубинцы и арабы», - заявил он.

При этом они, как и все, поступающие на службу по контракту, также получили все выплаты, которые предусмотрены и для граждан России.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.