Военный комиссариат РТ: Через полгода службы на СВО иностранцы могут получить паспорт РФ

Рустем Сафиуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иностранцы, поступающие на службу по контракту, через полгода могут получить паспорт Российской Федерации. Об этом сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата Республики Татарстан Рустем Сафиуллин.

«Через полгода участия на СВО, иностранный гражданин может подать документы на получение российского паспорта. Простыми словами, он получает возможность носить гордое звание россиянина», — заявил он.

При этом иностранцы, поступающие на службу по контракту, также получают все выплаты, которые предусмотрены и для граждан России.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.