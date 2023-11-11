Военный комиссар РТ поздравил военных пенсионеров с профессиональным праздником

Военный комиссар РТ Сергей Погодин от имени личного состава военного комиссариата и лично от себя поздравил с профессиональным праздником военных пенсионеров.

«Военные – это особый, крепкий народ, для которого военная служба – не просто выбор профессии, а судьба и призвание. Вы верой и правдой служили и продолжаете служить Отечеству», – написал Погодин.

Он подчеркнул, что многолетняя служба неразрывно связана с укреплением боевой готовности ВС РФ и защитой интересов Родины.

«Сегодня военные пенсионеры делятся своим знанием и опытом, внося значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, повышение авторитета армии и и повышение престижа военной службы», – сказал Погодин.

Военный комиссар РТ выразил отдельные слова благодарности за вклад в социальную, правовую, психологическую и информационную поддержку участников СВО и их семей.

Он пожелал военным пенсионерам сил, крепкого здоровья, бодрости души и упорства во всех стремлениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военным пенсионерам-участникам СВО с ноября начнут автоматически выплачивать полную компенсацию пенсий с учетом индексации.

Как отметила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, компенсация будет выплачена в 100 процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.

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