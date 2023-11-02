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Участвующие в СВО военные пенсионеры будут получать компенсацию пенсий
Военным пенсионерам-участникам СВО с ноября начнут автоматически выплачивать полную компенсацию пенсий с учетом индексации, сообщает Минобороны РФ.
Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова отметила, что компенсация будет выплачена в 100 процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100% компенсацию военной пенсии. Указ распространяется на тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года.
Как пояснила замминистра, это позволит Минобороны России выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.
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