Участвующие в СВО военные пенсионеры будут получать компенсацию пенсий

Военным пенсионерам-участникам СВО с ноября начнут автоматически выплачивать полную компенсацию пенсий с учетом индексации, сообщает Минобороны РФ.

Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова отметила, что компенсация будет выплачена в 100 процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100% компенсацию военной пенсии. Указ распространяется на тех, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года.

Как пояснила замминистра, это позволит Минобороны России выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.