Военный историк Кнутов: «Война дронов» продолжится после окончания СВО

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После завершения вооруженного противостояния на Украине «война дронов», которые сейчас беспрерывно развиваются, продолжится на уровне новых разработок. Об этом заявил военный историк и эксперт, директор Музея ПВО Юрий Кнутов.

По словам Кнутова, сейчас Россия не только лидирует в производстве беспилотников, но и разрабатывает современные средства для борьбы с вражескими дронами: электромагнитные ружья и боевые лазеры.

«Особенность ружей в том, что нужно иметь очень мощный передатчик на разные частоты. Они дорогие и действуют не на все виды дронов. На очереди сейчас новые ружья, основанные на других физических принципах. Там будет электромагнитная пушка, способная излучать мощный сигнал в одном направлении и выжигать электронику дронов. <...> Задача создания лазеров будет решена в ближайшем будущем», — поделился своим видением перспектив собеседник агентства.

По информации Кнутова, разработчики делают ставку именно на мощные лазеры, так как они способны выводить из строя видеокамеры, без которых любой беспилотник слепнет и перестают представлять угрозу. Эксперт подчеркнул, что такие средства борьбы с беспилотниками создают в различных странах.

Подробнее о том, как сегодня развиваются БПЛА и как это влияет на ход спецоперации, можно узнать в материале «Куб» и лазер против «Бабы Яги»: как война дронов на СВО выкинула учебники НАТО на свалку.