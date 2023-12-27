«Куб» и лазер против «Бабы Яги»: как война дронов на СВО выкинула учебники НАТО на свалку

Концерн «Калашников» сообщил о поставке первой партии ударных беспилотников «Куб» для Минобороны РФ

Фото: kalashnikovgroup.ru

«Повышенное могущество» новых дронов ВС РФ и прозрение в Киеве

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал в эфире телеканала «Россия-24» о поставке первой партии ударных беспилотников «Куб» для Минобороны РФ. По его словам, новое изделие обладает боевой частью «повышенного могущества».

«Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, разгружается заказчику», – сказал Лушников.

Тем временем в Киеве прозрели. Как заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская местному ТВ, львиная доля техники ВСУ уничтожается ударными дронами российских войск.

«Если Украина не будет соответствовать России и не будет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить», – заявила она.

Россия побеждает в «войне дронов» и переходит в наступление

Специальную военную операцию на Украине по всему миру давно называют «войной дронов». Провальный для Киева «контрнаступ» привел к перехвату инициативы Москвой. ВС России переходят в наступление по всему фронту.

На днях случился громкий успех. Российские войска освободили Марьинку, которая была настоящей крепостью ВСУ и служила плацдармом для регулярных обстрелов мирных жителей Донецка и других районов ДНР.

И серьезным подспорьем в этих успехах являются беспилотники. Об этом «Татар-информу» рассказал военный историк и эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основной вклад БПЛА внесли в области разведки.

«Это в основном разведчики или разведывательные ударные дроны, дроны-камикадзе и квадрокоптерного типа. Они играют ключевую роль в разведке переднего края, да и ближнего тыла противника, а также в подавлении его огневых точек. Огневые точки в основном сейчас давятся с помощью FPV-дронов. Это разработка, появившаяся не так давно на линии боевого соприкосновения», – пояснил эксперт.

Специальную военную операцию на Украине по всему миру давно называют «войной дронов» Фото: mil.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Как действуют российские FPV-дроны

FPV-дронами управляет оператор, будто пилотируя сам – от первого лица. За счет этого обеспечивается высокая маневренность. А если FPV-дрон несет заряд, то есть является дроном-камикадзе, он способен с высочайшей точностью уничтожать бронетехнику и личный состав противника.

Дроны ведут разведку мест сосредоточения боевой техники и личного состава противника и дают соответствующе координаты артиллерии либо авиации. Последние и наносят мощные удары. Таким образом, срываются атаки киевского режима.

По словам Кнутова, FPV-дроны поначалу появились на вооружении ВСУ. Но на сегодняшний день российские войска по целой линии участков фронта доминируют по количеству данной модели БПЛА.

Сергей Шойгу ранее приводил красноречивые цифры производства военных беспилотников Фото: mil.ru

Прорыв российского ВПК

В целом ВПК России добился впечатляющего роста производства военных беспилотников. Ранее красноречивые цифры приводил министр обороны Сергей Шойгу на заседании профильной комиссии.

Объемы поставок БПЛА в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз. При этом поставки основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения за этот же период выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза.

Еще год назад, в декабре 2022 года, Президент России Владимир Путин поставил задачу — обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. Он подчеркнул, что опыт спецоперации на Украине показал «практически повсеместное» использование БПЛА.

Объемы поставок БПЛА в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О чем не говорят американские учебники по войне

По сути, СВО в целом перевернула современные представления о военных действиях. Не случайно даже в Киеве говорили по итогам контрнаступления, что натовские учебники стоит отложить в сторонку. К каким войнам привыкли в США, нам рассказал эксперт.

«Американцы рассматривали войну как войну мультидоменных операций, многоуровневых операций. Это война на земле, в воде, в космосе, в киберпространстве. И американцы считали, что война эта будет без сплошной линии фронта вообще, будут вестись боевые действия, связанные с мощными группировками, эти группировки будут прорываться в тыл, противника окружать, и враг достаточно быстро капитулирует. О сплошной линии фронта в натовских учебниках даже речи не шло речи. Поэтому Украина сейчас заявляет, что эти учебники надо просто выбросить на помойку», – говорит Кнутов.

Также эксперт согласился с общепринятым мнением, что значение танков и даже авиации серьезно снизилось в условиях «войны дронов».

«Да, в значительной степени это так. На Украине любят посмеиваться в телеграм-каналах, что Россия использует достаточно старые танки: Т-62, Т-64 и так далее. Но это глупость, потому что эти танки на сегодняшний день свою роль как средства прорыва почти не выполняют. Их в основном применяют как самоходную артиллерию, которая действует в закрытых позициях и лишь иногда выезжает на открытую местность.

Если мы ведем речь о самолетах, то системы ПВО, которые работают у нас и у Украины, в общем-то, закрывают воздушное пространство до высот 5-7 км. Самолетам нужно выходить в зоны действия ПВО, а это угроза их уничтожения. Поэтому использование беспилотников и крылатых ракет становится приоритетом. Более того, беспилотники вытесняют даже крылатые ракеты, которые сложнее и куда дороже. Понятно, что боевая сила у БПЛА недостаточна для нанесения того урона, который наносят крылатые ракеты. Но, я думаю, со временем эта задача будет решена и беспилотники станут ключевым элементом», – уверен Кнутов.

«Роль танков просто изменилась. И маленькие FPV-дроны его вообще не трогают, ему на них наплевать» Фото: mil.ru

Списывать со счетов танки не стоит, они «зазвучали» по-новому

Впрочем, с ним не согласны другие специалисты. Например, военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев заявил «Татар-информу», что танки и самолеты не уйдут на второй план.

«Так быстро перестроиться мог только Хрущев, который в 60-е годы начал всю стратегическую авиацию ломать и говорить, что ракетами будем работать. На сегодняшний день стратегическая авиация до сих пор существует и развивается, и ракеты развиваются. Однобоко к военной организации подходить нельзя», – считает он.

А по мнению известного военкора Марата Хайруллина, танк и вовсе обрел абсолютно новое «звучание» на СВО. По его мнению, отсутствие танков существенно ослабляет передовые позиции фронта.

«Вот сейчас у ВСУ еще осталась артиллерия, а танков не осталось, особенно на позиции со стороны севера, Красногорска, так называемое направление. Там со стороны Авдеевки танков практически не осталось, и наши тут же начали подбираться вперед. Бойцы на “передке” говорят, что артиллерию еще можно вынести, а когда танк по тебе работает, смертоносность вообще жуткая. Вроде бы дальность небольшая, но высокая точность и мощь разбивает укрепрайоны сто процентов. Роль танков просто изменилась. И маленькие FPV-дроны его вообще не трогают, ему на них наплевать», – резюмирует Хайруллин.

Денис Мантуров заявил, что уже сейчас в России насчитывается около 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиабеспилотников различных типов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

200 компаний по производству БПЛА в России – это много или мало?

Впрочем, все это не отменяет возросшей роли беспилотников. В целом уже сейчас в России насчитывается около 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиабеспилотников различных типов. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Достаточно ли этого? Эксперты считают, что «война дронов» уникальна тем, что беспилотники быстро устаревают, поскольку сторона соперника оперативно находит противодействие в рамках радиоэлектронной борьбы. Потом производители дронов делают «ответный ход» и так далее.

«У нас наладили производство и стали поставлять дроны на линию фронта. Начали это делать летом. Но “укропы” уже вычислили частоты, на которые они направляются, и уже противодействуют. И мы точно так же. Это целая наука, и на линии фронта идет гонка вооружений, кто больше перекодирует, целая индустрия, разведка работает», – рассказывает военкор Хайруллин.

«Война дронов» уникальна тем, что беспилотники быстро устаревают, поскольку сторона соперника оперативно находит противодействие в рамках радиоэлектронной борьбы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дроны против РЭБ – это вечная гонка идей и их воплощения

При этом надо понимать, что беспилотники – это по сути расходники. Такие, как патроны, снаряды, гранаты, ракеты и многое другое. Зачастую дроны одноразовые или рассчитаны на ограниченное число полетов. Чего не скажешь о том же танке и самолете. Поэтому отрасль нуждается в постоянных поставках и новинках. Таких, как тот же «Куб», о котором мы написали в начале этого материала.

«Вопрос еще в том, что беспилотники нужно постоянно совершенствовать, это сделать проще, чем усовершенствовать зенитно-ракетную систему либо станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы сегодня разрабатываем беспилотники, которые качественно достигают цели и ее уничтожают, а завтра противник разработает средства борьбы с ними, и нам надо уже все переделать», – говорит Кнутов.

К слову, средства РЭБ – это важная сторона дела и для российских войск. Ведь в распоряжении ВСУ есть свои удачные разработки.

«Баба Яга» – переработанный китайский мультикоптер сельскохозяйственного назначения. ВСУ адаптировали его под сброс различных гранат, мин, доставку боеприпасов Фото: topwar.ru

Кто остановит украинскую «Бабу Ягу» родом из Китая?

Большинство наших экспертов к таким разработкам относят хорошо известную солдатам с обеих сторон конфликта «Бабу Ягу». Эти дроны были переделаны из гражданских в боевые. Они могут нести до 42 кг взрывчатки.

Это переработанный китайский мультикоптер сельскохозяйственного назначения. ВСУ адаптировали его под сброс различных гранат, мин, доставку боеприпасов, провизии и медикаментов.

«Они могут уничтожать укрепления, танки. Но особенность в том, что они управляются интернет-системами спутников Илона Маска, поэтому действуют ночью в основном. Станция РЭБ в этом случае почти бессильна. Но у нас уже стали появляться станции, которые глушат этот сигнал. А недавно состоялся бой нашего FPV-дрона c “Бабой Ягой”, когда наш дрон просто таранил дрон противника и уничтожил его. Еще раз хочу подчеркнуть, что постоянно идет процесс появления новых форм технологий и он достаточно быстрый и непредсказуемый», – говорит Кнутов.

Россия вышла на доминирование в производстве беспилотников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Война дронов» не остановится после завершения СВО

Таким образом, Россия вышла на доминирование в производстве беспилотников, но «война дронов» не закончится в СВО, а продолжится на уровне новых разработок и после окончания военного конфликта.

Уже сейчас российские «кулибины» сигнализируют о магнитных винтовках и даже лазерах, которые уже экспериментально применяются против БПЛА украинских войск.

«Что касается электромагнитного ружья, его наводят на дрон и появляются помехи у канала управления. Дрон либо зависает, либо садится на землю, либо возвращается на базу. Особенность ружей в том, что нужно иметь очень мощный передатчик на разные частоты. Они дорогие и действуют не на все виды дронов. На очереди сейчас новые ружья, основанные на других физических принципах. Там будет электромагнитная пушка, способная излучать мощный сигнал в одном направлении и выжигать электронику дронов», – рассказывает Кнутов.

Также он рассказал о боевых лазерах, которые выводят из строя видеокамеры, без которых любой беспилотник «слепнет» и не представляет угрозы. Подобные лазерные разработки производят во многих странах. Ставка делается на мощные лазеры.

«Мощность от 1 мегаватта. Они смогут сбивать не то что дроны, а и самолеты, и ракеты. Задача создания таких лазеров будет решена в ближайшем будущем. Почему? Дело в том, что самолеты шестого поколения должны появиться где-то в 2023-2040 годах», – резюмирует эксперт.

Мы же в заключение повторимся. Нынешняя СВО России меняет многие представления о современной войне. И из великих держав только Россия получает ценный опыт непосредственного участия.