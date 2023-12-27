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«Куб» и лазер против «Бабы Яги»: как война дронов на СВО выкинула учебники НАТО на свалку
Россия за год в 16 раз нарастила производство военных беспилотников для нужд СВО. Как это связано с провалом «контрнаступа» Киева, в чем уникальность «войны дронов» и какие сюрпризы готовят стороны по обе стороны баррикад – в материале «Татар-информа».
«Повышенное могущество» новых дронов ВС РФ и прозрение в Киеве
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал в эфире телеканала «Россия-24» о поставке первой партии ударных беспилотников «Куб» для Минобороны РФ. По его словам, новое изделие обладает боевой частью «повышенного могущества».
«Успешно пройдены испытания, и первая партия прямо сейчас, я думаю, разгружается заказчику», – сказал Лушников.
Тем временем в Киеве прозрели. Как заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская местному ТВ, львиная доля техники ВСУ уничтожается ударными дронами российских войск.
«Если Украина не будет соответствовать России и не будет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить», – заявила она.
Россия побеждает в «войне дронов» и переходит в наступление
Специальную военную операцию на Украине по всему миру давно называют «войной дронов». Провальный для Киева «контрнаступ» привел к перехвату инициативы Москвой. ВС России переходят в наступление по всему фронту.
На днях случился громкий успех. Российские войска освободили Марьинку, которая была настоящей крепостью ВСУ и служила плацдармом для регулярных обстрелов мирных жителей Донецка и других районов ДНР.
И серьезным подспорьем в этих успехах являются беспилотники. Об этом «Татар-информу» рассказал военный историк и эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основной вклад БПЛА внесли в области разведки.
«Это в основном разведчики или разведывательные ударные дроны, дроны-камикадзе и квадрокоптерного типа. Они играют ключевую роль в разведке переднего края, да и ближнего тыла противника, а также в подавлении его огневых точек. Огневые точки в основном сейчас давятся с помощью FPV-дронов. Это разработка, появившаяся не так давно на линии боевого соприкосновения», – пояснил эксперт.
Как действуют российские FPV-дроны
FPV-дронами управляет оператор, будто пилотируя сам – от первого лица. За счет этого обеспечивается высокая маневренность. А если FPV-дрон несет заряд, то есть является дроном-камикадзе, он способен с высочайшей точностью уничтожать бронетехнику и личный состав противника.
Дроны ведут разведку мест сосредоточения боевой техники и личного состава противника и дают соответствующе координаты артиллерии либо авиации. Последние и наносят мощные удары. Таким образом, срываются атаки киевского режима.
По словам Кнутова, FPV-дроны поначалу появились на вооружении ВСУ. Но на сегодняшний день российские войска по целой линии участков фронта доминируют по количеству данной модели БПЛА.
Прорыв российского ВПК
В целом ВПК России добился впечатляющего роста производства военных беспилотников. Ранее красноречивые цифры приводил министр обороны Сергей Шойгу на заседании профильной комиссии.
Объемы поставок БПЛА в российские войска по сравнению с началом года выросли в 16 раз. При этом поставки основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения за этот же период выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза.
Еще год назад, в декабре 2022 года, Президент России Владимир Путин поставил задачу — обеспечить беспилотниками все боевые подразделения. Он подчеркнул, что опыт спецоперации на Украине показал «практически повсеместное» использование БПЛА.
О чем не говорят американские учебники по войне
По сути, СВО в целом перевернула современные представления о военных действиях. Не случайно даже в Киеве говорили по итогам контрнаступления, что натовские учебники стоит отложить в сторонку. К каким войнам привыкли в США, нам рассказал эксперт.
«Американцы рассматривали войну как войну мультидоменных операций, многоуровневых операций. Это война на земле, в воде, в космосе, в киберпространстве. И американцы считали, что война эта будет без сплошной линии фронта вообще, будут вестись боевые действия, связанные с мощными группировками, эти группировки будут прорываться в тыл, противника окружать, и враг достаточно быстро капитулирует. О сплошной линии фронта в натовских учебниках даже речи не шло речи. Поэтому Украина сейчас заявляет, что эти учебники надо просто выбросить на помойку», – говорит Кнутов.
Также эксперт согласился с общепринятым мнением, что значение танков и даже авиации серьезно снизилось в условиях «войны дронов».
«Да, в значительной степени это так. На Украине любят посмеиваться в телеграм-каналах, что Россия использует достаточно старые танки: Т-62, Т-64 и так далее. Но это глупость, потому что эти танки на сегодняшний день свою роль как средства прорыва почти не выполняют. Их в основном применяют как самоходную артиллерию, которая действует в закрытых позициях и лишь иногда выезжает на открытую местность.
Если мы ведем речь о самолетах, то системы ПВО, которые работают у нас и у Украины, в общем-то, закрывают воздушное пространство до высот 5-7 км. Самолетам нужно выходить в зоны действия ПВО, а это угроза их уничтожения. Поэтому использование беспилотников и крылатых ракет становится приоритетом. Более того, беспилотники вытесняют даже крылатые ракеты, которые сложнее и куда дороже. Понятно, что боевая сила у БПЛА недостаточна для нанесения того урона, который наносят крылатые ракеты. Но, я думаю, со временем эта задача будет решена и беспилотники станут ключевым элементом», – уверен Кнутов.
Списывать со счетов танки не стоит, они «зазвучали» по-новому
Впрочем, с ним не согласны другие специалисты. Например, военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев заявил «Татар-информу», что танки и самолеты не уйдут на второй план.
«Так быстро перестроиться мог только Хрущев, который в 60-е годы начал всю стратегическую авиацию ломать и говорить, что ракетами будем работать. На сегодняшний день стратегическая авиация до сих пор существует и развивается, и ракеты развиваются. Однобоко к военной организации подходить нельзя», – считает он.
А по мнению известного военкора Марата Хайруллина, танк и вовсе обрел абсолютно новое «звучание» на СВО. По его мнению, отсутствие танков существенно ослабляет передовые позиции фронта.
«Вот сейчас у ВСУ еще осталась артиллерия, а танков не осталось, особенно на позиции со стороны севера, Красногорска, так называемое направление. Там со стороны Авдеевки танков практически не осталось, и наши тут же начали подбираться вперед. Бойцы на “передке” говорят, что артиллерию еще можно вынести, а когда танк по тебе работает, смертоносность вообще жуткая. Вроде бы дальность небольшая, но высокая точность и мощь разбивает укрепрайоны сто процентов. Роль танков просто изменилась. И маленькие FPV-дроны его вообще не трогают, ему на них наплевать», – резюмирует Хайруллин.
200 компаний по производству БПЛА в России – это много или мало?
Впрочем, все это не отменяет возросшей роли беспилотников. В целом уже сейчас в России насчитывается около 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиабеспилотников различных типов. Об этом 25 декабря заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Достаточно ли этого? Эксперты считают, что «война дронов» уникальна тем, что беспилотники быстро устаревают, поскольку сторона соперника оперативно находит противодействие в рамках радиоэлектронной борьбы. Потом производители дронов делают «ответный ход» и так далее.
«У нас наладили производство и стали поставлять дроны на линию фронта. Начали это делать летом. Но “укропы” уже вычислили частоты, на которые они направляются, и уже противодействуют. И мы точно так же. Это целая наука, и на линии фронта идет гонка вооружений, кто больше перекодирует, целая индустрия, разведка работает», – рассказывает военкор Хайруллин.
Дроны против РЭБ – это вечная гонка идей и их воплощения
При этом надо понимать, что беспилотники – это по сути расходники. Такие, как патроны, снаряды, гранаты, ракеты и многое другое. Зачастую дроны одноразовые или рассчитаны на ограниченное число полетов. Чего не скажешь о том же танке и самолете. Поэтому отрасль нуждается в постоянных поставках и новинках. Таких, как тот же «Куб», о котором мы написали в начале этого материала.
«Вопрос еще в том, что беспилотники нужно постоянно совершенствовать, это сделать проще, чем усовершенствовать зенитно-ракетную систему либо станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Мы сегодня разрабатываем беспилотники, которые качественно достигают цели и ее уничтожают, а завтра противник разработает средства борьбы с ними, и нам надо уже все переделать», – говорит Кнутов.
К слову, средства РЭБ – это важная сторона дела и для российских войск. Ведь в распоряжении ВСУ есть свои удачные разработки.
Кто остановит украинскую «Бабу Ягу» родом из Китая?
Большинство наших экспертов к таким разработкам относят хорошо известную солдатам с обеих сторон конфликта «Бабу Ягу». Эти дроны были переделаны из гражданских в боевые. Они могут нести до 42 кг взрывчатки.
Это переработанный китайский мультикоптер сельскохозяйственного назначения. ВСУ адаптировали его под сброс различных гранат, мин, доставку боеприпасов, провизии и медикаментов.
«Они могут уничтожать укрепления, танки. Но особенность в том, что они управляются интернет-системами спутников Илона Маска, поэтому действуют ночью в основном. Станция РЭБ в этом случае почти бессильна. Но у нас уже стали появляться станции, которые глушат этот сигнал. А недавно состоялся бой нашего FPV-дрона c “Бабой Ягой”, когда наш дрон просто таранил дрон противника и уничтожил его. Еще раз хочу подчеркнуть, что постоянно идет процесс появления новых форм технологий и он достаточно быстрый и непредсказуемый», – говорит Кнутов.
«Война дронов» не остановится после завершения СВО
Таким образом, Россия вышла на доминирование в производстве беспилотников, но «война дронов» не закончится в СВО, а продолжится на уровне новых разработок и после окончания военного конфликта.
Уже сейчас российские «кулибины» сигнализируют о магнитных винтовках и даже лазерах, которые уже экспериментально применяются против БПЛА украинских войск.
«Что касается электромагнитного ружья, его наводят на дрон и появляются помехи у канала управления. Дрон либо зависает, либо садится на землю, либо возвращается на базу. Особенность ружей в том, что нужно иметь очень мощный передатчик на разные частоты. Они дорогие и действуют не на все виды дронов. На очереди сейчас новые ружья, основанные на других физических принципах. Там будет электромагнитная пушка, способная излучать мощный сигнал в одном направлении и выжигать электронику дронов», – рассказывает Кнутов.
Также он рассказал о боевых лазерах, которые выводят из строя видеокамеры, без которых любой беспилотник «слепнет» и не представляет угрозы. Подобные лазерные разработки производят во многих странах. Ставка делается на мощные лазеры.
«Мощность от 1 мегаватта. Они смогут сбивать не то что дроны, а и самолеты, и ракеты. Задача создания таких лазеров будет решена в ближайшем будущем. Почему? Дело в том, что самолеты шестого поколения должны появиться где-то в 2023-2040 годах», – резюмирует эксперт.
Мы же в заключение повторимся. Нынешняя СВО России меняет многие представления о современной войне. И из великих держав только Россия получает ценный опыт непосредственного участия.
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