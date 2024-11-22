Военный эксперт: У НАТО не скоро появятся средства противодействия «Орешнику»

Запад на сегодняшний день не располагает средствами противодействия ракетам «Орешник». Об этом «Татар-информу» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности. Это гиперзвуковая ракета. Чем она отличается? Отличается тем, что у нее скорость при применении, как объявил Путин, 10 махов. Такая же скорость примерно у наших ракет "Циркон", которые размещены на кораблях, и "Кинжал", размещенных на самолетах. На данный момент гиперзвуковые ракеты с такими скоростями, а там еще были разделяемые блоки, насколько известно, не сбиваемы современными западными системами ПВО и ПРО», – сказал Дандыкин.

По его словам, для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые сейчас есть на Украине, такие ракеты недостижимы. Эксперт уверен, что страны НАТО не скоро получат такие системы ПВО и ПРО, которые смогут сбивать российские новейшие ракеты.

Дандыкин уверен, что «Орешник» далеко не единственное новейшее оружие, которое Россия может продемонстрировать в случае обострения обстановки.

«Я так понимаю, что не все еще козыри вынуты из рукава. И Америка, конечно, беспокойство проявляет, но это не влияет вообще на обстановку на Украине. Но я думаю, что в НАТО и за океаном все поняли, что это очень серьезно», – заключил он.

Накануне Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по поводу нанесения ударов дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям. Российский лидер сообщил о нанесении ответного удара по военному объекту в Днепропетровской области баллистической ракетой «Орешник».