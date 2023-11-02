Военный эксперт рассказал о компьютерных играх НАТО при планировании «контрнаступа» Киева

Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный пытается переложить ответственность на НАТО после неудавшегося контрнаступления. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

«По сути американцы командовали всей этой операцией. Залужный очень аккуратным способом пытается переложить ответственность с себя на США и ЕС, одновременно признавая сложившуюся действительность», — считает Кнутов.

Военный эксперт также рассказал, что, якобы, весной, на одной из военных баз в Европе проигрывались разные варианты контрнаступления ВСУ в компьютерной игре.

«Весной, когда обсуждался вопрос о проведении контрнаступа, было совещание в Германии на одной из баз, которое проводил (американский – прим. Т-и) генерал Милли. Там была компьютерная игра и разные варианты проигрывались. Пришли к выводу, что Украина за 72 – 96 часов сможет прорвать линию обороны и выйти к Азовскому морю на одном направлении, на другом – к Крыму. Ничего этого не произошло», – сообщил Кнутов.

Ранее Валерий Залужный в своей колонке для американского издания The Economist сообщил, что «глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет». Главком ВСУ также признался, что контрнаступ не оправдал его ожиданий.