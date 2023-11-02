Конфуз Мелони и фейл Киева: как Вован и Лексус подталкивают Запад принять правду о России

Вован и Лексус вывели на откровенный разговор главу правительства Италии Джоржи Мелони

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Провал планетарного масштаба»

Так охарактеризовал откровенный разговор главы правительства Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) бывший премьер этой страны Джузеппе Конте.

Подчиненный статус ЕС по отношению к США понятен большинству здравомыслящих людей на планете. Но до сих пор каждая «утечка», подтверждающая сложившийся статус-кво, вызывает эффект бури в стакане. Сегодня с утра в итальянских СМИ конфуз Мелони стал главной темой дня.

Российские пранкеры уже не первый раз представились «высокопоставленными африканскими чиновниками», но это главу правительства Италии не смутило. Мелони без купюр раскрыла истинную природу отношений ЕС и США.

С утра в итальянских СМИ конфуз Мелони стал главной темой дня Фото: t.me/vzglyad_ru

США заказывают музыку, а Европа поет, не считаясь с потерями

Она заключается в том, что американцы «заказывают музыку» в разрезе конфликта России и Украины, а Старый Свет старательно исполняет, не считаясь с гигантским вредом для европейской дипломатии и экономики.

Мелони, в частности, призналась, что в Европе многие устали от необходимости поддерживать Киев в обреченном на провал «контрнаступе».

«Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта. Все понимают, что конфликт действительно может продлиться многие годы, если мы не попытаемся найти какие-то решения. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», – заявила она.

Мелони также заявила, что позиция ЕС по конфликту и санкции против России привели к плачевным последствиям для Европы. Здесь речь о росте цен, масштабировании проблем с мигрантами и перебоями с поставками ресурсов. Кстати, примерно об этом говорил Президент России Владимир Путин на вчерашнем совещании по экономике.

Мелони призналась, что в Европе многие устали от необходимости поддерживать Киев в обреченном на провал «контрнаступе» Фото: стоп-кадр видео

«За эту трусость расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны»

Интересно, что подобные откровения охотно используют оппоненты действующих властей в европейских властей. В частности, бывший премьер Италии отметил, что буквально на днях Мелони перед итальянским парламентом вещала в абсолютно других тонах. То есть она своему народу говорит одно, а «высокопоставленным чиновникам из Африки» прямо противоположное.

«Она продолжает бесконечно отправлять оружие на Украину и добиваться этой военной эскалации, но сама показывает, что осознает, что необходимо найти выход путем переговоров, который защищает интересы обеих сторон. Но, прежде всего, она признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая, наконец, предложит решение путем переговоров. За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – написал Конте.

Отметим, что этот политик ныне возглавляет оппозиционное «Движение 5 звезд».

В целом же Лексус и Вован стали настоящим явлением в России, снимающим покров с лицемерной политики Запада. В середине октября они вытащили в разговоре с главой МИДа Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном признание о провале киевского контрнаступления.

Более того, он заявил о неких «секретных переговорах об обмене украинской территории на обеспечение ее безопасности». При этом публично Дания будет настаивать на жестких антироссийских санкциях и обещает поставить Украине 19 самолетов F-16. Такая вот датская «биполярочка».

До этого у Вована с Лексусом были и другие истории с розыгрышами европейских и американских официальных лиц. Мы не будем разбирать отдельно все случаи, ведь они подробно освещались в российских СМИ, да и за рубежом. Лучше заметим, что пранкеры не создают новую реальность, а заставляют ЕС и США говорить правду о сложившейся действительности.

На Западе забывают про Зеленского: вся правда о киевском контрнаступлении

«Киевский контнаступ» действительно приказал долго жить. На Западе о военных перспективах Украины говорят все реже. Благо появился «спасательный круг» в виде обострения конфликта на Ближнем Востоке. Западные СМИ перенацелили внимание туда, забыв про Владимира Зеленского.

А самое важное даже не во внимании СМИ, а потоках американского вооружения, которое потекло в Тель-Авив. Киеву в этих обстоятельствах достаются лишь жалкие ошметки. Интересно, уже и на Украине отказались от завышенных ожиданий.

«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», – написал главком ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для американского издания The Economist.

Также он признал, что «контрнаступ» не оправдал его ожиданий. По словам Залужного, в Киеве рассчитывали за 4 месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». По итогу киевский режим застрял в районе поселка Работино, получив значительный ущерб как в технике, так и в живой силе.

«Киевский контнаступ» действительно приказал долго жить Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Откровения Залужного и компьютерные «игрушки» НАТО

Что значат откровения Залужного? На этот вопрос «Татар-информу» ответил военный эксперт и историк Юрий Кнутов и привел любопытыне факты. По его словам, главком ВСУ высказался откровенно и за его словами понятен упрек в сторону НАТО.

«Весной, когда обсуждался вопрос о проведении контрнаступа, было совещание в Германии на одной из баз, которое проводил генерал Милли. Там была компьютерная игра и разные варианты проигрывались. Пришли к выводу, что Украина за 72-96 часов сможет прорвать линию обороны и выйти к Азовскому морю на одном направлении, на другом – к Крыму. Ничего этого не произошло», – рассказал эксперт.

Более того, он поведал, что месяц-полтора назад тот же генерал Милли в ТВ-репортаже показывал свой подземный пункт под Вашингтоном, с которого он по сути управляет боевыми действиями на Украине.

«По сути американцы командовали всей этой операцией. Залужный очень аккуратным способом пытается переложить ответственность с себя на США и ЕС, одновременно признавая сложившуюся действительность», – резюмирует Кнутов.

В сети гуляет видео, на котором якобы представители ХАМАС благодарят Зеленского за оружие в борьбе с Израилем Фото: стоп-кадр видео

Благодарность Зеленскому от ХАМАС: шутка или нет?

При этом, исходя из заявлений Залужного, на Украине мечтают о неком технологическом рывке. Однако американский Конгресс блокирует новую военную помощь от США. А тут еще в сети гуляет видео, на котором якобы представители ХАМАС благодарят Зеленского за оружие в борьбе с Израилем. «Выражаем благодарность Президенту Украины Зеленскому за помощь нам в борьбе с оккупирующими сионистами», – говорится в сообщении.

Бывший украинский депутат, разместивший видео, также заявил что большая часть РПГ, использовавшихся в операции ХАМАС против Израиля, была поставлена украинцами.

Серьезные СМИ обошли это сообщение стороной. Однако в этой якобы шутке гораздо больше правды, чем кажется на первый взгляд. Как террористы воспользовались натовским оружием, поставленным Украине нам объяснил Юрий Кнутов.

«Это видео больше похоже на шутку. Вряд ли ХАМАС открыто благодарит Зеленского. Но надо понимать, что колоссальное количество натовского оружия – противотанковые ракетные комплексы, ПЗРК из Украины – шло на черный рынок. Продавалось в Даркнете по бросовым ценам. Естественно, ХАМАС воспользовался этим каналом и смог решить свои проблемы», – считает Кнутов.

Все это вкупе создает фон, при котором США и Европе проще оставить Зеленского наедине со своими амбициями, надеждами и проблемами, чем расхлебывать репутационные потери.