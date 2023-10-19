Военный эксперт: Чтобы потопить авианосец США, нужно попадание одного-двух «Кинжалов»

Чтобы потопить авианосец США, необходимо попадание одного-двух самолетов с комплексами «Кинжал» по кораблю. Как пояснил «Татар-информу» военный эксперт Юрий Кнутов, на американских кораблях есть защита — небольшие зенитно-ракетные комплексы, но они очень простые и не могут сбить наши гиперзвуковые ракеты.

По его словам, «Кинжалы», имеющие дальность свыше тысячи километров и скорость 9 махов, несут самолеты МиГ-31. Это позволяет наносить мгновенные удары по месту пуска крылатых ракет врага.

«Если мы зафиксировали ракетную атаку, то появляется возможность мгновенного уничтожения установки врага. Это быстрее, чем разворачивать наземные средства поражения. Самолет вывести на огневую позицию куда быстрее, чем тот же „Искандер“, а при воздушном патрулировании ответный удар может быть произведен и вовсе мгновенно. То есть пусковые установки Киеву будет прятать гораздо сложнее», — прокомментировал нашему изданию Кнутов.

Ранее стало известно, что дорогостоящий американский беспилотник подал сигнал тревоги на подлете к Крымскому полуострову. По одной из версий Кнутова, у разведывательного аппарата RQ-4B Global Hawk сработала соответствующая аппаратура, предупредившая оператора о возможной потере связи с наземным центром управления.

Американцы не смогли проигнорировать угрозу потери связи со своим дорогостоящим агрегатом, иначе потерявший управление дрон мог просто упасть в море. Поэтому беспилотник был вынужден развернуться и улететь в направлении баз НАТО.

Более подробно читайте в статье: «Новые правила игры над Черным морем: сколько надо Кинжалов, чтобы потопить авианосец США».