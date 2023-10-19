Новые правила игры над Черным морем: сколько надо Кинжалов, чтобы потопить авианосец США

Американский дрон во время разведывательного полета вблизи Крымского полуострова резко развернулся и улетел в направлении баз НАТО

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Почему американский самолет-шпион ретировался от берегов Крыма

Мировые СМИ облетела новость о сигнале тревоги от американского дрона-разведчика RQ-4B Global Hawk во время разведывательного полета вблизи Крымского полуострова. По данным западных СМИ, беспилотник резко развернулся и улетел в направлении баз НАТО.

Каких-то официальных подробностей от Пентагона пока не последовало, но заокеанские эксперты отмечают, что на БПЛА воздействовали российские вооруженные силы.

Как сообщил «Татар-информу» военный эксперт, директор Музея ПВО Юрий Кнутов, есть три варианта действий России, которые привели к подобному развитию событий.

Во-первых, к американскому БПЛА мог направиться российский истребитель-перехватчик. Также есть вариант, что объект взяли на сопровождение российские ЗРК (зенитно-ракетные комплексы). Аппаратура RQ-4B Global Hawk способна засечь данный факт, и операторы беспилотника могли вернуть «изделие» на базу дислокации.

Наконец, наиболее вероятная и одновременно неприятная для НАТО версия заключается в противодействии российских систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы) беспилотной авиации США.

«Патрулирование нашими системами РЭБ разведывательных полетов США будет довольно серьезной ответной мерой» Фото: mil.ru

Россия может глушить американские дроны?

Американцы не могли игнорировать угрозу потери связи со своими дорогостоящими БПЛА. В противном случае потерявший управление дрон мог просто упасть в море.

«Сейчас есть такая информация, что сигнал тревоги мог быть подан из-за потери связи беспилотника с центром управления. Это могло произойти из-за работы российских систем РЭБ. У американского “изделия” сработала соответствующая аппаратура, предупредившая оператора о возможной потере связи с наземным центром управления», – говорит Кнутов.

Известно, что с начала СВО на Украине авиация США, в том числе и беспилотная, производит регулярные полеты для передачи разведывательных данных киевскому режиму. Сегодняшний инцидент может говорить о том, что Россия намерена прекратить данную практику. Америка передает данные для украинских ударов, причем зачастую по мирным целям.

«Патрулирование нашими системами РЭБ разведывательных полетов США будет довольно серьезной ответной мерой. Тем более американские самолеты-шпионы осуществляют постоянное целеуказание для украинских войск. В итоге Киев наносит высокоточные удары, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Ответственность западных стран в этом прослеживается четко. Я считаю, что все эти летательные объекты надо сбивать, если они нарушают границу России, а если приближаются к ней, то глушить», – считает Кнутов.

Российский лидер заявил, что ВКС России начинают патрулирование акватории Черного моря самолетами МиГ-31, вооруженными комплексами гиперзвуковых ракет «Кинжал» Фото: mil.ru

Почему Путин поднимает в воздух МиГ-31 с «Кинжалами»?

Интересно, что сегодняшний инцидент с RQ-4B Global Hawk произошел после громкого заявления Президента России Владимира Путина в Пекине. Российский лидер заявил, что ВКС (Воздушно-космические силы) России начинают патрулирование акватории Черного моря самолетами МиГ-31, вооруженными комплексами гиперзвуковых ракет «Кинжал». Путин отметил, что это решение принято в ответ на размещение США двух авианосцев в Средиземном море на фоне острого конфликта в секторе Газа.

Напомним, что речь идет об ударной американской группе во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford). При этом 14 октября Пентагон объявил, что в том же направлении отправится другой авианосец – «Дуайт Эйзенхауэр» (Dwight D. Eisenhower). Активизация Пентагона началась на фоне обострения конфликта в секторе Газа, что может вылиться в региональный военный конфликт.

Однако постоянное присутствие «Кинжалов» в воздухе над Черным морем в корне меняет «правила игры» и в зоне СВО. По данным экспертов, это позволит России мгновенно уничтожать пусковые установки украинских войск, в том числе запускающих американские ракеты ATACMS.

«Ракета “Кинжал” имеет колоссальную скорость – около 10 махов. Это позволяет наносить мгновенные удары по месту пуска крылатых ракет врага. Если мы зафиксировали ракетную атаку, то появляется возможность мгновенного уничтожения установки врага. Это быстрее, чем разворачивать наземные средства поражения. Самолет вывести на огневую позицию куда быстрее, чем тот же “Искандер”, а при воздушном патрулировании ответный удар может быть произведен и вовсе мгновенно. То есть пусковые установки Киеву будет прятать гораздо сложнее», – объяснил «Татар-информу» Кнутов.

Постоянное присутствие «Кинжалов» в воздухе над Черным морем в корне меняет «правила игры» и в зоне СВО Фото: mil.ru

Авианосцы США беззащитны перед «Кинжалами»

Угрозу в Киеве уже понимают. Это признал представитель командования ВСУ Юрий Игнат. По его словам, растиражированным в местных СМИ, воздушная тревога будет звучать на Украине при каждом взлете МиГ-31.

Впрочем, и американским авианосцам есть о чем беспокоиться. Военные эксперты полагают, что они попросту беззащитны перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Чтобы потопить авианосец США, необходимо попадание одного-двух “Кинжалов” по кораблю. На этих кораблях есть небольшие зенитно-ракетные комплексы, но они очень простые и не могут сбить наши гиперзвуковые ракеты», – заявил Кнутов.

При этом эксперт признает, что два авианосца США в Средиземном море могут представлять угрозу для России.

«Там 350 “Томагавков”. И их могут применить в том числе по Крыму. Чтобы этого не произошло, мы можем использовать “Кинжалы”», – резюмирует военный специалист.

Напомним, что эти гиперзвуковые ракеты находятся на вооружении России с декабря 2017 года. При этом первое боевое применение «Кинжала» произошло в ходе СВО на Украине. На сегодняшний день в мире нет защитных систем, гарантирующих надежную защиту от гиперзвуковых ракет России. Отметим, что «Кинжал» может нести и ядерные боеголовки.