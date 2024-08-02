Военный эксперт объяснил, почему Украина не получит новейшие версии F-16

Полученная на днях Украиной партия истребителей F-16 состоит из устаревших машин. Не стоит ожидать, что Киев обзаведется новейшими модификациями самолета и в дальнейшем, заявил «Татар-информу» военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что современные F-16 4++ есть на вооружении у Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Однако модель, оснащенная эффективной фазированной антенной решеткой, массой композитных материалов и плохо заметная на радарах, по карману далеко не всем. Даже ВС США ее не закупают — настолько она дорогая.

«Вряд ли Украине такие самолеты достанутся, а те истребители, которые уже сейчас есть или будут поступать, достаточно хорошо будут видны в качестве целей на радарах наших истребителей и на станциях наведения ракет зенитно-ракетных комплексов», — считает Кнутов.

Кроме того, из-за небольшой дальности ракет «воздух — воздух» полученные Украиной истребители могут быть уничтожены российскими Су-35 еще до момента, когда противник сможет их засечь.

О том, как Россия готовится встречать американские F-16 над Украиной и в зоне СВО, и подробнее об особенностях этого истребителя можно узнать в материале «Татар-информа» «Ядерная угроза, места базирования и чем ответит Россия: что надо знать об F-16 на Украине».