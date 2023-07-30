Эксперт назвал сроки остановки военных действий на Украине

Фото: © Владимир Васильев «Татар-информ» / кадр из документального фильма

Военные действия на Украине приостановятся к зиме. Такое мнение выразил в интервью корреспонденту «Татар-информа» военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

Он исключил возможность замораживания конфликта и предположил, что НАТО в следующем году предпримет еще одну попытку добиться каких-то результатов. При этом эксперт отметил, что многое будет зависеть от действий российских войск.

«На сегодняшний день у нас есть определенные успехи на Купянском и Краснолиманском направлении. Наши войска прижали там противника к реке Оскол, что угрожает их уничтожению», – считает Кнутов.

Он также подчеркнул, что свидетельством успехов российских войск является прошедшая в Купянске эвакуация госучреждений, архивов и документов.

«Такие же меры принимаются в Харьковской области. Даже торговое оборудование вывозят из супермаркетов. То есть у нас есть шансы переломить ситуацию. Но все это будет ближе к зиме», – предположил эксперт.

Юрий Альбертович Кнутов – профессиональный военный историк, занимает пост директора Музея войск ПВО в Балашихе Московской области. Родился в 1958 году в городе Орёл. Окончил с отличием Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО с отличием. Службу проходил в Венгрии.