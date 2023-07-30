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Эксперт назвал сроки остановки военных действий на Украине
Военные действия на Украине приостановятся к зиме. Такое мнение выразил в интервью корреспонденту «Татар-информа» военный эксперт и историк Юрий Кнутов.
Он исключил возможность замораживания конфликта и предположил, что НАТО в следующем году предпримет еще одну попытку добиться каких-то результатов. При этом эксперт отметил, что многое будет зависеть от действий российских войск.
«На сегодняшний день у нас есть определенные успехи на Купянском и Краснолиманском направлении. Наши войска прижали там противника к реке Оскол, что угрожает их уничтожению», – считает Кнутов.
Он также подчеркнул, что свидетельством успехов российских войск является прошедшая в Купянске эвакуация госучреждений, архивов и документов.
«Такие же меры принимаются в Харьковской области. Даже торговое оборудование вывозят из супермаркетов. То есть у нас есть шансы переломить ситуацию. Но все это будет ближе к зиме», – предположил эксперт.
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