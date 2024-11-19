Военный эксперт назвал преимущества обновленной ядерной доктрины РФ

Обновление ядерной доктрины стало сигналом Западу о решимости России отстаивать свои национальные интересы. Такое мнение «Татар-информу» выразил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

«На Западе почему-то последние где-то 20 лет бытовала такая очень интересная идея, что Россия не то что не сможет, просто не захочет применять весь свой военный потенциал для защиты своих национальных интересов. Сейчас есть такая идея, что да, есть ядерное оружие, но Россия никогда не применит, потому что она боится. Это политические люди, которые не смогут принять решение на применение ядерного оружия. Президент сегодня дал всему миру понять, что мы решительно защищаем свой суверенитет и в случае угрозы нашему суверенитету мы применим ядерное оружие», – отметил Матвийчук.

Эксперт пояснил, что обновление ядерной доктрины также было необходимо для получения преимущества в случае реального начала ядерного конфликта.

«Раньше у нас это называлось ответно-встречным ударом. Иными словами, если бы мы видели, что противник готовится к ядерному удару, мы не предпринимали каких-то ответных мер до тех пор, пока его ракеты не стартовали. Только после этого мы начинали готовить ответ, а это потеря времени, и, собственно говоря, это была выжидательная позиция, равно проигрышная. Сегодня президент заявил о том, что мы имеем право применить ядерное оружие в любом случае, когда угрожают суверенитету нашей страны», – добавил спикер.