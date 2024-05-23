Эксперт: Вопрос о применении РФ ядерного оружия вне Украины еще открыт

Возможность приминения Россией ядерного оружия за пределами территории Украины в случае «перехода Западом всех границ» на сегодняшний день отстается открытым, но использовать его для ударов по соседней стране не будут. Такое мнение в беседе с «Татар-и информом» высказал военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«На Украине вряд ли будут использовать тактическое ядерное оружие. Если мы говорим о британских военных базах на территории Украины, например, то по ним, скорее всего, нанесут удар обычным конвенциальным оружием. У нас достаточно богатый арсенал. Но вот вопрос нанесения ударов вне территории Украины пока открыт. Либо это будет демонстрация более высокого порядка, когда начнут использовать оперативно-тактическое вооружение, или стратегическое ядерное для нанесения точечных ударов. Здесь поле для дискуссий и принятия решений достаточно широкое», – объяснил он.

Эксперт отметил, что в конечном итоге решение будет зависеть от того, насколько далеко «во все тяжкие» готов будет пойти Запад.

Подробнее о том, в каких случаях Россия пойдет на приминение ядерного оружия, специалист рассказал в интервью «Татар-информу».