Военный эксперт Леонков: У Залужного в ВСУ был авторитет, Зеленскому это не нужно

У бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного был серьезный авторитет среди командующих украинскими войсками, но Президент Украины Владимир Зеленский не был в этом заинтересован. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«У Залужного был авторитет среди войск, среди командиров бригад ВСУ. Зеленскому это не нужно, перед ним поставлены другие четкие задачи. Говорят Зеленскому держаться, а ему будут давать средства. Ну, либо вести какие-то активные боевые действия, что мы наблюдаем второй-третий день по белгородскому направлению. Противник бессмысленно посылает войска», – сказал специалист.

Леонков отметил, что бунт в рядах украинской армии вряд ли возможен, и Зеленскому, вероятнее всего, нужен повод, чтобы поставить на ключевые должности тех людей, которые «не будут задавать вопросов». Он подчеркнул, что сделать из Залужного «козла отпущения» и повесить на него все неудачи ВСУ украинскому лидеру не удалось. Поэтому теперь эту роль могут отвести командующим бригадами.

Подробнее о том, откуда пошли разговоры о возможном «бунте на украинском корабле», кадровых чистках в ВСУ и как это скажется на спецоперации, – в материале «Его ненавидят»: почему Зеленский отвечает репрессиями на слухи о бунте ВСУ».