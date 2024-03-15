«Его ненавидят»: почему Зеленский отвечает репрессиями на слухи о бунте ВСУ

Слухи о бунте и кадровые чистки в рядах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский начал чистку офицерского состава ВСУ, опасаясь вооруженного бунта. Об этом глава Запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил «РИА Новости».

Эта информация появилась не на пустом месте. Ранее «РИА Новости» распространили информацию со ссылкой на представителя российских силовых структур о готовящемся свержении главы киевского режима и его команды.

По этой версии российские спецслужбы получили доступ в закрытый чат в Telegram, в котором более сотни представителей элитных подразделений ВСУ обсуждали планы по силовому захвату Верхновной Рады в Киеве и принудительному свержению Владимира Зеленского с поста президента Украины. Также отмечается, что заговорщики планировали создать радикальную партию с большим военным креном.

Кроме того, военные ВСУ якобы надеются на поддержку госпереворота гражданами Украины, которые устали от глупых решений Зеленского и его коллег по политическому крылу властей страны.

Для России Зеленский у руля Украины выгоднее, чем военные профи

Понятно, что для России бывший комедиант Зеленский на посту главы киевского режима выгоднее, нежели неназванная группа военных профессионалов во главе Украины. Видимо поэтому, именно российские СМИ сделали достоянием общественности возможный бунт на киевском корабле.

Уже на этом фоне тот же Владимир Рогов сообщил о старте чисток офицерского состава ВСУ из-за страха Зеленского потерять власть. И это чувство вполне обосновано после провального февраля 2024 года, когда российские войска освободили ключевой форпост ВСУ – Авдеевку.

«Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ Залужного», — сказал Рогов.

К этим словам стоит прибавить события последних дней с бессмысленными атаками ВСУ на белгородском направлении. За три дня Киев потерял большое число военных и современной западной техники, включая танки, в попытках перенести театр боевых действий из Донбасса в Белгородскую область.

По официальным данным Минобороны РФ, потери ВСУ при попытках прорыва на территорию России за последние трое суток составили более 1,5 тысяч боевиков.

При чем тут отставка Залужного

За этими новостями незримой тенью нависает фигура Валерия Залужного, которого Зеленский не только сместил с позиции главкому ВСУ, но и вовсе отстранил от военной службы. По словам Рогова, еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский отдал приказ перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа. О влиянии Залужного на ситуацию с возможным бунтом против Зеленского «Татар-информу» рассказал военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«У Залужного был авторитет среди войск, среди командиров бригад ВСУ. Зеленскому это не нужно, перед ним поставлены другие четкие задачи. Говорят Зеленскому держаться, а ему будут давать средства. Ну, либо вести какие-то активные боевые действия, что мы наблюдаем второй-третий день по Белгородскому направлению. Противник бессмысленно посылает войска. Был штурм на Запорожском, Донецком направлениях, теперь на Белгородщине наблюдаем это», – говорит эксперт.

По его словам, Зеленскому не удалось сделать из Залужного козла отпущения. Поэтому договорились, что таковыми станут командиры бригад, скорее всего. Зеленский поставит таких людей, которые не будут задавать вопросов.

А был ли бунт? Кому выгодна «буря в стакане» в военном командовании ВСУ

Оценка мотивов, так или иначе, заставляет усомниться в возможности самого бунта. Кажется, Зеленскому просто нужен повод, чтобы поставить верных ему людей на ключевые должности ВСУ.

К тому же, Украину давно никто не называет суверенным государством. Это страна, как считают многие эксперты, давно находится на ручном управлении СШИ и других стран Запада.

«Нет, никакого бунта не будет. Там ручное управление. Главные скрипки там играют представители стран НАТО. Их как бы нет, но на самом деле они там есть», – уверен Леонков.

Его мысль удачно развил Рогов в своем комментарии для «РИА Новости». По его словам, кураторам Украины – США и Британии какие либо перевороты в киевском режиме не нужны.

«Здесь главное — понимать, что Украина сегодня — это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории», — сказал Рогов.

Как пройдет офицерская чистка ВСУ, и что это будет значить для России

А вот чистка командного состава, безусловно, продолжится. Вопрос лишь в том, как ее обставят. Либо громкие дела по госизмене, либо тихие отставки. Так или иначе, России оба исхода сыграют на руку.

Как бы плохо ни шли дела у Киева на фронте, их командиры за два года СВО накопили опыт руководства операциями в боевых условиях. Вряд ли их смена пройдет для ВСУ безболезненно.

А на фоне провалов 2023 года и начала текущего года перетряска командного состава украинских войск может стать фатальной для Киева.