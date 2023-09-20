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В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека
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Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека, еще свыше 200 человек были ранены, сообщает ТАСС.
По словам омбудсмена Армении Анаит Манасян, вооруженные силы Азербайджана используют против мирного населения крупнокалиберное оружие, включая артиллерию.
В аппарате омбудсмена зарегистрированы среди мирного населения 7 погибших, среди них двое детей. Кроме того, 35 мирных жителей ранены, среди них 13 детей.
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