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Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 11:35

В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека

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Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека, еще свыше 200 человек были ранены, сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена Армении Анаит Манасян, вооруженные силы Азербайджана используют против мирного населения крупнокалиберное оружие, включая артиллерию.

В аппарате омбудсмена зарегистрированы среди мирного населения 7 погибших, среди них двое детей. Кроме того, 35 мирных жителей ранены, среди них 13 детей.

#нагорный карабах
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