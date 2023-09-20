В Нагорном Карабахе в результате обстрелов погибли 32 человека

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека, еще свыше 200 человек были ранены, сообщает ТАСС.

По словам омбудсмена Армении Анаит Манасян, вооруженные силы Азербайджана используют против мирного населения крупнокалиберное оружие, включая артиллерию.

В аппарате омбудсмена зарегистрированы среди мирного населения 7 погибших, среди них двое детей. Кроме того, 35 мирных жителей ранены, среди них 13 детей.