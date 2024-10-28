Военный эксперт Кнутов объяснил, чем российская армия лучше вооруженных сил США

Военный эксперт и историк Юрий Кнутов объяснил корреспонденту «Татар-информа», за счет чего российская армия котируется выше вооруженных сил США.

Ранее американский журнал U.S. News and World Report составил рейтинг армий всего мира, согласно которому сильнейшими признаны вооруженные силы России. На второй позиции в рейтинге разместились Вооруженные силы Соединенных Штатов, на третьей — Израиля, на четвертой — Китая.

В онлайн-опросе, проводившемся с марта по май 2024 года, приняли участие 16 960 человек из 36 стран по всему миру.

По словам Кнутова, российская армия перешла на новый качественный уровень с точки зрения управления войсками и технического оснащения. А выводы американцев основаны на анализе военных действий, которые идут последние полтора года.

«В 2023 году Россия смогла успешно сорвать так называемый контрнаступ ВСУ Украине, нанеся на киевскому режиму тяжелое военное поражение», - считает эксперт.

Также он подчеркнул, что в зоне СВО российская армия противостоит не только ВСУ, а в первую очередь блоку НАТО.

«Я бы хотел сказать, что на сегодняшний день мы переигрываем противника. Что касается американцев, то почему они на втором месте? В том и дело, что газета американская не может поставить Соединенные Штаты на третье, на четвертое место. Поэтому ставят на вторую позицию», - объяснил Кнутов.

Также эксперт объяснил, почему Китай занимает в рейтинге четвертое место, уступая место в тройке Израилю. Причина, по его мнению, кроется в том, что армия КНР не имеет боевого опыта.

«Израиль подняли из-за того, что он ведет боевые действия», - заключил Кнутов.