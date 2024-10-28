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Американский журнал назвал российскую армию сильнейшей в мире
Вооруженные силы РФ возглавили рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году. Он был составлен по результатам глобального опроса, который провел американский журнал U.S. News and World Report.
На второй позиции в рейтинге разместились Вооруженные силы Соединенных Штатов, на третьей — Израиля, на четвертой — Китая. Украинская армия заняла восьмое место.
На пятой, шестой и седьмой позициях оказались армии Южной Кореи, Ирана и Великобритании. Замкнули десятку стран с сильнейшими Вооруженными силами Германия и Турция.
В онлайн-опросе, проводившемся с марта по май 2024 года, приняли участие 16 960 человек из 36 стран по всему миру. При этом среди респондентов были как представители политических элит и бизнес-кругов, так и обычные граждане. Ответы каждого участника опроса имели одинаковый вес при составлении рейтинга.
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