Американский журнал назвал российскую армию сильнейшей в мире

Вооруженные силы РФ возглавили рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году. Он был составлен по результатам глобального опроса, который провел американский журнал U.S. News and World Report.

На второй позиции в рейтинге разместились Вооруженные силы Соединенных Штатов, на третьей — Израиля, на четвертой — Китая. Украинская армия заняла восьмое место.

На пятой, шестой и седьмой позициях оказались армии Южной Кореи, Ирана и Великобритании. Замкнули десятку стран с сильнейшими Вооруженными силами Германия и Турция.

В онлайн-опросе, проводившемся с марта по май 2024 года, приняли участие 16 960 человек из 36 стран по всему миру. При этом среди респондентов были как представители политических элит и бизнес-кругов, так и обычные граждане. Ответы каждого участника опроса имели одинаковый вес при составлении рейтинга.