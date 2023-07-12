Военный эксперт: К концу года у НАТО будет оружие и боеприпасы для 300-тысячной армии

К концу года у НАТО будет оружие и боеприпасы для создания 300-тысячной армии на границе с Россией. Об этом «Татар-информу» заявил военный историк и эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«На саммите было принято решение увеличить производство боеприпасов и оружия. Соответственно, с этой программой к концу года количество производства боеприпасов вырастет в 6 раз и в других странах будут увеличены мощности. Таким образом, к концу года НАТО планирует выйти на производство 1 млн боеприпасов», – сообщил он.

Также Кнутов заявил, что будет разработан специальный график, согласно которому будет производиться вооружение, как для группировки НАТО, так и для киевского режима.

Подробнее об итогах завершающегося сегодня саммита НАТО в Вильнюсе читайте в материале «Татар-информа»:

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