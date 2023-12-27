Военный эксперт: Беспилотники в зоне СВО вытесняют другую технику

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На сегодняшний день беспилотники становятся основной боевой единицей в зоне спецоперации, вытесняя другую военную технику, включая самолеты и даже крылатые ракеты. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал военный историк и эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов.

«Самолетам нужно выходить в зоны действия ПВО, а это угроза их уничтожения. Поэтому использование беспилотников и крылатых ракет становится приоритетом. Более того, беспилотники вытесняют даже крылатые ракеты, которые сложнее и куда дороже», – отметил он.

Специалист напомнил, что дроны пока не имеют достаточной силы для нанесения фатальных ударов по технике и личному составу противника, но в будущем эта проблема будет непременно решена.

Подробнее о типах беспилотников, применяемых в зоне спецоперации и перспективах развития БПЛА читайте в материле «Куб» и лазер против «Бабы Яги»: как война дронов на СВО выкинула учебники НАТО на свалку».