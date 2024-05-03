Военные атташе посольств ряда стран — среди них Египет, Индия, Малайзия, Сирия и ЮАР — побывали на выставке трофейной техники из стран НАТО, которая открылась на Поклонной горе в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, экспозицию посетили представители посольств Бурунди, Намибии, Судана и Туниса.

Военный атташе суданского посольства в Москве считает, что выставка важна и служит напоминанием о победе Советского Союза во Второй мировой войне «с точки зрения той борьбы, которая происходит на Украине». Он отметил, что сегодня Североатлантический альянс ведет борьбу против России, и заметил, что россияне поддерживают позицию своей страны, «и это правильно, потому что все люди на Украине имеют право на нормальную жизнь, хорошие условия».

Экспозицию перед Музеем Победы открыли 1 мая — она включает более 30 образцов военной техники, произведенной в 12 странах, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

Как уточняли в Минобороны РФ, планируется представить танк «Леопард-2», немецкую боевую машину пехоты «Мардер», американскую БМП «Брэдли», шведскую БМП «CV90», французский «броневик» «АМХ-10RC» и другие модели. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков посчитал, что выставка вызовет большой интерес.