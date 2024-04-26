Песков назвал блестящей идею устроить выставку поверженной техники

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков оценил идею Минобороны устроить выставку поверженной техники. По словам представителя Кремля, россияне должны увидеть все это вооружение.

«Эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города, да и у всех россиян абсолютно. Это, конечно, блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику», – цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, выставка должна открыться 1 мая, согласно сообщению Минобороны России. Трофейную технику выставят в московском Парке Победы на Поклонной горе.

Уточняется, что гостям покажут свыше 30 образцов военной техники производства 12 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Среди «поверженных экспонатов»: танк «Леопард-2», немецкая боевая машина пехоты «Мардер», американский БМП «Брэдли», шведский БМП «CV90», французский «броневик» «АМХ-10RC» и другие модели.

Также у каждой военной машины выставят информационный стенд, на котором укажут страну-производителя, тактико-технические характеристики, а также место и обстоятельства ее захвата со стороны ВС РФ.