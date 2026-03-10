Военнослужащий в отпуске помог спасти женщину в парке Набережных Челнов

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Военнослужащий с позывным Химик во время краткосрочного отпуска помог спасти женщину, потерявшую сознание в городском парке. Благодаря своевременному вызову скорой помощи и действиям врачей состояние пациентки удалось стабилизировать, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел, когда боец гулял с собакой и заметил женщину, лежащую на скамейке без признаков сознания.

«Проходил с собакой, гулял и заметил женщину, лежала на скамейке. Спросил, все ли хорошо у нее, признаков жизни не подавала», – рассказал военнослужащий.

Он сразу же принял решение вызвать скорую помощь. По словам бойца, пройти мимо чужой беды он не мог.

«Я работал пожарным, тоже помогал. С самого детства у меня – помогать. Так получилось, что стал пожарным, после пожарного стал военным, тоже начал людям помогать. Поэтому здесь не мог оставаться в стороне», – отметил он.

Женщину оперативно доставили в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщили врачи, к моменту поступления она находилась в тяжелом состоянии.

По словам главного внештатного реаниматолога Набережных Челнов Василя Фазылова, в подобных ситуациях решающую роль играет скорость оказания помощи.

«Если мы обнаруживаем пациента без сознания, нужно быстро реагировать, потому что каждая минута на счету. Есть определенное время, когда помощь может дать положительный эффект, и это очень важно», – подчеркнул он.

После оказания медицинской помощи состояние пациентки удалось стабилизировать. Когда женщина пришла в себя, ее жизни уже ничего не угрожало.

Спустя некоторое время с военнослужащим связались родственники спасенной.

«Мне уже нужно было уезжать. Позвонила, как я понял, ее дочь, поблагодарила, сказала спасибо большое за то, что не прошел мимо. Сказала, что если бы ничего не предприняли, она могла бы погибнуть», – рассказал Химик.

Сотрудники больницы также поблагодарили военнослужащего за неравнодушие и грамотные действия в критической ситуации. Главный внештатный реаниматолог города вручил бойцу памятный подарок.

Сам военнослужащий отметил, что считает свой поступок обычным человеческим долгом.

В ближайшее время он завершит отпуск и вернется в зону специальной военной операции к своим сослуживцам.

