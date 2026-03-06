Боец с позывным Химик из Татарстана рассказал о службе на обороне Крыма

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Военнослужащий с позывным Химик, уроженец Набережных Челнов, принимает участие в специальной военной операции и сейчас выполняет задачи по обороне Крыма. Ранее он работал пожарным, и, по его словам, стремление помогать людям стало для него главным мотивом при выборе жизненного пути.

«Я работал пожарным, тоже помогал людям. С самого детства у меня это было – помогать, помогать, помогать. Так получилось, что сначала стал пожарным, а после пожарного – военным. Тоже начал людям помогать», – рассказал военнослужащий.

По его словам, желание связать жизнь с военной службой появилось еще в юности. Попасть на контракт удалось не сразу. «С восемнадцати лет я пытался уйти на контракт, меня не брали – говорили: “Молодой, еще учись”. Я настаивал на своем. Четыре раза ходил, не брали. Может, на четвертый или пятый раз уже согласились», – вспоминает он.

В итоге молодой человек подписал контракт и отправился на службу. Первое время, признается боец, было непросто – прежде всего морально. «Когда только приехал, было тяжело в плане того, что все близкие далеко, ты один. Как будто взрослая жизнь начинается. Потом привык, ребята начали помогать, осваиваться», – рассказал он.

Сначала военнослужащий проходил службу на кораблях. Позже он хотел перевестись в пехоту, однако командование посчитало его слишком молодым для этого направления.

«Попал сначала на корабли, на кораблях служил. Потом просился в пехоту – не брали, говорили: “Молодой еще”. В итоге попал в подразделение БПЛА. Сейчас на обороне Крыма. Если дальше летят – тоже сбиваем», – отметил он.

По словам бойца, подразделения противовоздушной и беспилотной обороны регулярно отражают атаки противника. Дроны, как правило, запускаются с территории Украины.

«В основном запускаются со стороны Одессы. Мы тоже по Одессе работаем. У них много беспилотников. Есть и надводные – безэкипажные катера. Раньше они просто врезались в корабль и взрывались, а сейчас могут нести несколько FPV-дронов, есть и пулеметные установки», – рассказал Химик.

Из-за угрозы атак беспилотников корабли не всегда могут выходить на боевое дежурство. Военнослужащий вспоминает, что во время одной из таких атак погиб его товарищ.

«Мы должны были уйти на боевое дежурство. Я уже перевелся в БПЛА, а товарищи остались на корабле. Прилетел беспилотник… Один товарищ погиб. Царствие ему небесное», – сказал он.

При этом боец подчеркивает, что военнослужащие настроены продолжать выполнять задачи. «Мстить будем по-любому, сто процентов», – отметил он.

За время службы Химик несколько раз приезжал домой в отпуск. Один из них совпал с юбилеем матери, позже он успел повенчаться с супругой, а затем приехал на два месяца к рождению ребенка. «Поддерживают. Говорят: возвращайся живым и здоровым», – говорит военнослужащий о своих близких.

Особую поддержку бойцам, по его словам, оказывают письма от детей. Одно из них он хранит до сих пор. «На 23 февраля нам сказали, что для нас приготовили подарки. Мы зашли – на столе письма, звездочки. Я начал читать – очень приятно стало на душе. Ребенок сам написал, даже нарисовал. Я одно письмо забрал, храню», – рассказал он.

При себе, добавил боец, многие военнослужащие носят иконы. «Вся надежда на Бога», – отметил он.

Говоря о будущем, военнослужащий уверен в исходе происходящего. «Победа будет за нами», – подчеркнул он.

