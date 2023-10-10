Военнослужащий с позывным Бульдозер из Альметьевска после ранения вернется в зону СВО

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Военнослужащий из Альметьевска Дамир Баталов под позывным Бульдозер получил легкое ранение в зоне СВО, защищая своих ребят. Сейчас он находится на лечении, а после собирается вернуться на передовую. О судьбе бойца, который хорошо известен альметьевцам, во время прямого эфира рассказал глава района Тимур Нагуманов.

«Наш земляк, мы вместе с ним несколько раз сопровождали гуманитарные грузы, фуры, уходящие из Альметьевска. Он во всех крупных отправках из Альметьевска принимал участие, — рассказал Нагуманов. — Сейчас он в госпитале, проходит лечение, а затем снова отправляется на передовую к нашим бойцам, при этом отказываясь от положенного планового отпуска. Восхищает его патриотизм и активность».

Напомним, Дамир Баталов принял решение подписать контракт с ВС РФ на три года и отправиться в зону спецоперации в августе этого года. В городе он известен под позывным Бульдозер. Ранее на службе позывной был Купол. Сам Дамир говорит, что ему это прозвище подходит, ведь он как купол защищает и укрывает своих бойцов.

Нагуманов пожелал Дамиру крепкого здоровья, а также выразил надежду, что все бойцы вернутся домой живыми и здоровыми.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.