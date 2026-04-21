«Родители не сразу узнали»: военнослужащий из Татарстана о своем решении уйти на СВО

Военнослужащий по контракту Илгиз Шайхразиев, проходящий службу в подразделении беспилотных летательных аппаратов в составе 1431-го полка, во время краткосрочного отпуска встретился с волонтерами движения «Движение Актаныш». В ходе встречи он выразил благодарность Илине Арслановой и Гульназ Гарифуллиной за оказываемую поддержку.

Как сообщила Арсланова, волонтеры направили на передовую генератор и аккумуляторы для беспилотника «Мавик». «Последний запрос также касался аккумуляторов. Мы уже закрыли два, необходим как минимум еще один», – отметила она. Поддержку оказал и Актанышский мухтасибат, передавший генератор.

Шайхразиев – уроженец села Старое Султангулово, ему 23 года. После окончания Бугадинской школы он получил образование в Мензелинском сельскохозяйственном техникуме по специальности «ветеринария» и работал по профессии. В 2023 году принял решение заключить контракт для участия в специальной военной операции.

«У меня очень сильное чувство патриотизма. Когда началась мобилизация, одним из первых ушел мой коллега Рамиль Хусаинов, затем проводили и других ребят. Меня тоже потянуло за ними. 10 мая 2023 года я отправился из Актаныша в зону СВО. Уже 13 мая в Московской области заключил контракт, после чего был направлен в Курск. Там нас около двадцати дней готовили – учили обращаться с оружием, проводили инструктажи», – рассказал он.

По словам военнослужащего, родители не сразу узнали о его решении подписать контракт.

«С детства интересовался оружием, а когда впервые взял его в руки уже там, испытал радость, как ребенок. Но спустя пару месяцев пришло осознание реальности происходящего», – отметил Шайхразиев.

Ранее он служил старшим стрелком и командиром отделения, в настоящее время занимает должность заместителя командира взвода на сумском направлении. Также занимается настройкой беспилотников и имеет значительный практический опыт.

Военнослужащий подчеркнул, что в зоне боевых действий особенно важны взаимовыручка и поддержка. «Когда ранен товарищ, не раздумываешь – нужно помочь. Там каждый понимает это без слов», – сказал он.

По его словам, участие в боевых действиях меняет отношение к жизни и формирует крепкие товарищеские связи. «Там находишь настоящих друзей, становишься как семья. Делишь все – и радости, и трудности», – добавил он.

Шайхразиев также отметил значимость гуманитарной помощи, поступающей из родного района. «Земляки постоянно поддерживают нас, отправляют необходимое. Огромное им спасибо», – подчеркнул военнослужащий.

По его словам, встреча с волонтерами стала подтверждением того, насколько важна поддержка тыла для выполняющих боевые задачи.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.