Волонтеры «Движение Актаныш» готовят новую партию помощи для бойцов СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Волонтеры объединения «Движение Актаныш» готовят к отправке очередной груз для бойцов, находящихся в Курской и Белгородской областях. К инициативе активно подключаются жители района.

Одной из ключевых площадок стал Центр детского творчества, где ежедневно, утром и вечером, пожилые женщины плетут маскировочные сети. К ним присоединяются и другие неравнодушные.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Недавно к работе подключились воспитанники детского сада «Алтынчәч» – они также помогали изготавливать сети для наших земляков.

В стороне не остаются и сотрудницы районного отдела социальной защиты. В сельских поселениях работа также идет без перерывов: жители объединяются, чтобы вместе изготавливать защитные покрытия.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Каждый вносит посильный вклад. Так, житель села Актаныш Назил Ганиев подготовил для бойцов сладкий и полезный подарок – банки с медом по полкилограмма, которые отправят вместе с гуманитарным грузом.

Кроме того, жители района оказывают финансовую помощь на строительство памятника в честь участников специальной военной операции. Это еще раз подчеркивает сплоченность, доброту и готовность людей поддерживать своих земляков.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой