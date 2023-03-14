Военнослужащие записали видеообращение к мэру Челнов Наилю Магдееву

Военнослужащие шестой роты записали видеообращение к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву.

«Выражаем огромную благодарность мэру города Набережные Челны за предоставленную помощь 6 роте 430 полка, а также выражаем благодарность студенту за доставку этой помощи. Огромное спасибо», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале мэрии.

Набережные Челны регулярно оказывают гуманитарную, шефскую помощь. За год с начала спецоперации при поддержке администрации города, предпринимателей и неравнодушных жителей сформировано и отправлено 500 тонн гуманитарного груза. В Лисичанске группа волонтеров под руководством Рустема Гатина организовала горячее питание для 5 тыс. жителей.

Напомним, 24 февраля исполнился ровно год с начала спецоперации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным для защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.