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Военнослужащие записали видеообращение к мэру Челнов Наилю Магдееву
Военнослужащие шестой роты записали видеообращение к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву.
«Выражаем огромную благодарность мэру города Набережные Челны за предоставленную помощь 6 роте 430 полка, а также выражаем благодарность студенту за доставку этой помощи. Огромное спасибо», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале мэрии.
Набережные Челны регулярно оказывают гуманитарную, шефскую помощь. За год с начала спецоперации при поддержке администрации города, предпринимателей и неравнодушных жителей сформировано и отправлено 500 тонн гуманитарного груза. В Лисичанске группа волонтеров под руководством Рустема Гатина организовала горячее питание для 5 тыс. жителей.
Напомним, 24 февраля исполнился ровно год с начала спецоперации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным для защиты жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины.
Видео: https://t.me/nabchelnyofficial
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