Военнослужащему с позывным Батарейка передали гумпомощь в Мамадыше

Глава Мамадышского района Вадим Никитин и депутат Ильнур Галиев встретились с участником специальной военной операции, прибывшим в краткосрочный отпуск. Боец с позывным Батарейка достойно представляет район на передовой.

В ходе личной беседы обсудили текущую обстановку и потребности военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Особое внимание уделили вопросам поддержки бойцов и их семей. Все обозначенные проблемы взяты под особый контроль, в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги для их решения. Военнослужащему передали гуманитарную помощь.

Кроме того, Ильнур Галиев передал подарок Мамадышскому краеведческому музею — диораму территории специальной военной операции, созданную им лично.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.