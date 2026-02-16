news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 16 февраля 2026 09:01

Военнослужащему с позывным Батарейка передали гумпомощь в Мамадыше

Читайте нас в
Телеграм
Военнослужащему с позывным Батарейка передали гумпомощь в Мамадыше

Глава Мамадышского района Вадим Никитин и депутат Ильнур Галиев встретились с участником специальной военной операции, прибывшим в краткосрочный отпуск. Боец с позывным Батарейка достойно представляет район на передовой.

В ходе личной беседы обсудили текущую обстановку и потребности военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Особое внимание уделили вопросам поддержки бойцов и их семей. Все обозначенные проблемы взяты под особый контроль, в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги для их решения. Военнослужащему передали гуманитарную помощь.

Кроме того, Ильнур Галиев передал подарок Мамадышскому краеведческому музею — диораму территории специальной военной операции, созданную им лично.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

по теме Боец с позывным Соловей из Мамадыша: «Забота из дома придает сил и уверенности»
Боец с позывным Соловей из Мамадыша: «Забота из дома придает сил и уверенности»
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026